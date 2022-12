Ehemaliger Teamchef: Das ist eine große Stärke von Lando Norris

Audio-Player laden

Trevor Carlin kennt Lando Norris bestens. Bevor der Brite 2019 mit McLaren in die Formel 1 kam, fuhr er zwischen 2015 und 2018 vier Jahre lang für das Carlin-Team und gewann dabei mehrere Rennen und Titel. Das traut ihm Carlin auch in der Königsklasse zu.

"Viele Leute haben mich das gefragt, und ich kann nur sagen, dass ich persönlich glaube, er ist der 'real Deal'. Du gibst ihm das Auto, das Equipment - und er liefert immer ab. Das tut er jetzt auch", erklärt Carlin in einem Gespräch mit 'Sky'.

"Ich erinnere mich noch an seine erste Sitzanpassung", verrät er und erklärt: "Er war 15 und vom Größenaspekt her ein Spätzünder. Jetzt ist er normal groß." Doch damals sei Norris noch so klein gewesen, dass man das Auto extra für ihn umbauen musste.

Norris braucht keine lange Anlaufzeit

"Wir mussten die gesamte Pedaleinheit anheben", erinnert sich Carlin und berichtet: "Die Lenksäule musste so weit erweitert werden, dass sie gar keinen richtigen Halt mehr hatte und sich fast bog. Aber es schien ihn beim Fahren nicht zu stören."

Tatsächlich gewann Norris 2015 gleich in seinem ersten Jahr bei Carlin den Titel in der britischen Formel-4-Meisterschaft, zwei Jahre später in der Formel-3-Europameisterschaft - unter anderem vor Fahrern wie Mick Schumacher, Guanyu Zhou oder Nikita Masepin.

Beide Titel gewann Norris jeweils in seiner ersten kompletten Saison in der Meisterschaft, 2018 wurde er in der Formel 2, ebenfalls in seiner Debütsaison, Vizemeister hinter seinem Landsmann George Russell.

Lando Norris feierte mit Carlin in den Nachwuchsklassen viele Erfolge Foto: FIA F3

Carlin glaubt "fest" an Norris-Erfolge

Für Carlin sind diese Ergebnisse keine Zufälle. Er erinnert sich an einen Test von Norris in einem neuen Auto zurück und verrät: "Am ersten Tag, an dem er testete, egalisierte er die Zeit des Referenzfahrers. Die extra fünf oder sechs Tage, die er dann noch gefahren ist, hat er das nur perfektioniert."

"Er musste nicht erst Geschwindigkeit finden, er war schon am ersten Tag schnell genug, um auf dem Niveau des Referenzfahrers zu sein. Das realisieren die Leute nicht. Ich war Zeuge davon und glaube fest an ihn", betont sein langjähriger Teamchef.

In der Formel 1 wartet Norris, der 2019 im Alter von 19 Jahren sein Formel-1-Debüt gab, bislang noch auf seinen ersten Sieg, stand in vier Jahren für McLaren aber bereits sechsmal auf dem Podium - und damit öfter als jeder andere McLaren-Pilot seit 2013.

Im November feierte der Brite gerade einmal seinen 23. Geburtstag. Er hat hat also noch genug Zeit, um unter Beweis zu stellen, dass er wirklich der "real Deal" ist ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.