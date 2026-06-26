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Ehrung für den Weltmeister: Lando Norris trifft auf Wachsfigur in London

Bei Madame Tussauds in London hat Lando Norris einen ersten Blick auf seine lebensechte Wachsfigur werfen können

Alexis Hoffmann Lydia Mee
Veröffentlicht:
Ehrung für den Weltmeister: Lando Norris trifft auf Wachsfigur in London

Lando Norris wurde bei Madame Tussauds in London mit einer Wachsfigur geehrt

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Lando Norris hat vor dem Großen Preis von Österreich seine lebensechte Wachsfigur bei Madame Tussauds in London besucht. "Die fertige Figur zu sehen und daneben zu stehen, ist echt surreal", erklärt der amtierende Weltmeister.

Wer die Wachsfigur in der britischen Hauptstadt selbst begutachten möchte, wird den elffachen Grand-Prix-Sieger mitsamt McLaren-Overall zu Gesicht bekommen. Dabei handelt es sich nicht um ein Replika-Modell, sondern um einen von Norris selbst zur Verfügung gestellten Anzug.

"Die Künstler haben die Details wirklich perfekt getroffen; [die Figur] ist so lebensecht", so die Meinung des McLaren-Piloten. Die öffentliche Enthüllung bei Madame Tussauds ist vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone geplant.

Dabei ist Norris nicht nur neben verschiedensten Ikonen der Popkultur oder des Weltsports zu sehen. Auch der eine oder andere Formel-1-Weltmeister wurde bei Madame Tussauds bereits in Wachsform verewigt. In London gibt es neben dem aktuellen Champion etwa Sir Lewis Hamilton zu bewundern. Der Ferrari-Pilot trägt hier bislang aber noch sein Mercedes-Outfit.

Blickt man auf die internationalen Ableger von Madame Tussauds, so wäre eine Wachsfigur von Sebastian Vettel in Singapur zu nennen. Als Grundlage dient die Red-Bull-Zeit des viermaligen Weltmeisters. Die durch die Amazon-Serie "The Grand Tour" berühmt-berüchtigte Wachsfigur von Nigel Mansell gehört hingegen nicht zur Marke.

Die Figur von Lando Norris wird, so die offizielle Angabe von Madame Tussauds, in der sogenannten Culture-Capital-Zone ausgestellt. Hier ist neben zahlreichen Persönlichkeiten des Sports unter anderem das Ebenbild von Lewis Hamilton untergebracht. Insgesamt hat die Arbeit an der Wachsfigur des amtierenden Weltmeisters rund neun Monate in Anspruch genommen.

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