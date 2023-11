Eigener Motor 2026: Countdown für Red Bull "nervenaufreibend und aufregend"

Red Bull sagt, es sei "nervenaufreibend" und "aufregend" zu wissen, dass man nur noch zwei Jahre von der großen Herausforderung entfernt ist, mit einem eigenen Motor in der Formel 1 anzutreten.

Das in Milton Keynes ansässige Unternehmen war in der aktuellen Regel-Ära die dominierende Mannschaft, die sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung 2022 und 2023 das Double holte. Für das nächste Regelwerk hat sich das Team jedoch etwas völlig Neues vorgenommen und sich verpflichtet, eine eigene Antriebseinheit zu entwickeln und herzustellen.

Das Team hat viel investiert, um seine neue Abteilung Red Bull Powertrains zum Laufen zu bringen, und hat eine große Einstellungsoffensive gestartet, um sicherzustellen, das Personal zu haben, das es braucht, um wettbewerbsfähig zu sein.

Christian Horner mit Angst und Vorfreude zugleich

Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist sich des Ausmaßes der Herausforderung bewusst, die sein Team zum ersten Mal in seiner Geschichte auf sich genommen hat, aber er sagt, dass er keine Angst davor hat.

Auf die Frage, ob man nicht doch ein wenig Angst vor dem habe, was vor einem liege, zumal das Team mit Honda gerade einen beispiellosen Erfolg habe, sagt Horner: "Ja, aber so ist das Leben, nicht wahr? Nichts währt ewig. Man muss sich einfach immer weiterentwickeln."

Red Bull entschied sich für den Weg, einen eigenen Motor zu produzieren, nachdem Honda ursprünglich die Absicht hatte, aus der Formel 1 auszusteigen - eine Entscheidung, die der japanische Hersteller nun rückgängig gemacht hat.

Und obwohl das Projekt der Antriebsstränge enorme Ausgaben erforderte, sagt Horner, dass einer der Hauptvorteile der Produktion eines eigenen Motors darin besteht, dass man nicht von der Leistung eines anderen abhängig ist, um erfolgreich zu sein.

Horner: Leute verstehen nicht, wie groß die Herausforderung ist

"Im Moment wollen wir nicht, dass diese Saison aufhört", sagt er. "Aber 2026 ist das nächste Kapitel für uns, und es bedeutet, dass wir die Kontrolle über die einzige Variable, die wir hatten, übernehmen."

"Ich glaube nicht, dass die Leute das Ausmaß der Herausforderung begreifen, die wir für 2026 angenommen haben. Aber die Art und Weise, wie das Team an die Sache herangeht, ist genau dieselbe, die wir auch beim Chassis anwenden."

"Wir haben noch zwei Jahre vor uns, was sich wie ein langer Weg anhört, aber es sind nur noch 100 Wochen, bis wir mit einem von Red Bull entwickelten und hergestellten Motor im Heck des Autos in die Boxengasse rollen. Das ist also nervenaufreibend und aufregend zugleich."

"Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben einige großartige Mitarbeiter und eine großartige Unternehmenskultur. Wir freuen uns darauf, und ich freue mich darauf."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.