Ein 80-Jähriger am Steuer von Schumis Ferrari: Was es damit auf sich hat

Beim jüngsten Racing Day in Assen erwies sich der Ferrari 310B - neben den Demo-Fahrten von David Coulthard - als eine der Hauptattraktionen. Es ist das Formel-1-Auto, mit dem Michael Schumacher den Grand Prix von Monaco 1997 gewann.

Heute gehört das Auto dem 80-jährigen Erich Zech. Der Deutsche war bereits letztes Jahr in Assen, doch damals war das Auto noch nicht bereit für den Einsatz. Anfang dieses Monats konnte der 310B endlich in Aktion auf der Strecke gesehen werden.

"Es war phänomenal", gesteht Zech. "Was mir am meisten gefallen und mich berührt hat, war die Reaktion der Fans. Sie standen auf und applaudierten, was großartig war."

"Am meisten gefällt mir, dieses Auto den Menschen wieder zeigen zu können. Mein Hauptziel ist es, das Erlebnis so nah wie möglich an das heranzubringen, was es damals mit Schumacher war, erklärt der 80-jährige Motorsport-Enthusiast.

Ein Teil dieses Erlebnisses beinhaltet, dass Zech mit einem Replik-Helm von Schumachers fährt. Die Kombination aus Auto und Helm erinnert sehr an die Zeit vor Jahrzehnten, wobei der Mann am Steuer der Hauptunterschied ist. Denn Schumacher fuhr dieses Auto im Alter von 28 Jahren. Zech ist stolze 80.

Zech absolvierte die offizielle Rennlizenz

"Leider!", lacht er im Gespräch mit Motorsport.com. "Aber das ist doch etwas Besonderes, oder? So ein Auto zu fahren, ist eine Herausforderung, aber ich fühle mich immer noch unglaublich fit. Ich musste die offizielle Rennlizenz bekommen, um es zu fahren."

"Dafür musste ich einen Gesundheitscheck bestehen. Es war auch für mich eine Überraschung, dass ich noch so fit bin." Noch beeindruckender als das Alter ist die Tatsache, dass Zech bis letztes Jahr noch nie ein Einsitzer-Rennauto gefahren war.

"Ich habe erst im Mai letzten Jahres angefangen, Rennwagen zu fahren, aber ich habe immer gesagt: Wenn ich ein Formel-1-Auto kaufe, dann möchte ich es eines Tages auch fahren. In dieser Hinsicht verdanke ich alles Ingo Gerstl", dem Boss-GP-Fahrer.

Der Österreicher hält mit 1:18.298 Minuten bis heute aktuellen Rundenrekord auf dem TT Circuit Assen, den er 2018 mit seinem Toro Rosso STR1 auf den Asphalt brachte.

"Er hat mich so weit gebracht und gesagt: 'Wir machen einen Gesundheitscheck und wenn alles gut läuft, dann machen wir es.' Ich habe von ihm ein GP2-Auto gekauft und das ist jetzt mein Trainingswagen. Ich habe in diesem Auto angefangen und im Mai bin ich zum ersten Mal Michael Schumachers Ferrari gefahren."

"Letztes Jahr haben wir den 310B hier in Assen bereits präsentiert, aber damals fuhr er noch nicht. Viele Daten schienen gelöscht worden zu sein. Ingo Gerstl hat großartige Kontakte in Italien, und dank ihm konnte das Auto im März zum ersten Mal in seiner eigenen Werkstatt laufen", erzählt Zech die Vorgeschichte.

"Das war ein phänomenaler Moment für uns alle. Dies ist der einzige historische Ferrari, der ohne Unterstützung von 'F1 Clienti' aus Maranello (einer Organisation von Ferrari) läuft."

Hinter dem Kauf von Schumachers Ferrari aus dem Jahr 1997 steckt ebenfalls eine besondere Geschichte. "Meine Tochter lebt seit 20 Jahren in Dubai. Folgendes passierte dort: Sie bauten eine komplett neue Ferrari-Werkstatt in Dubai."

"Ich ging mit meiner Tochter dorthin, um zu sehen, welche Autos sie hatten. Wir unterhielten uns im Showroom auf Deutsch und plötzlich wurde ich von einem jungen Mann angesprochen, der sagte: 'Oh, Sie sind Deutscher?' Er sagte, dass er auch Deutsch spreche und Verkaufsleiter für Ferrari Dubai und Abu Dhabi sei."

"Er fragte, ob ich ein Ferrari-Fan bin und welche Autos ich habe. Als ich ihm sagte, was ich habe - darunter zwei La Ferraris, zwei SF90s und einen 812 -, sah er mich überrascht an. Ich lud ihn zum Abendessen ins Burj Al Arab Hotel ein und er erzählte mir, dass er fünf Monate zuvor ein Formel-1-Auto verkauft hatte, ohne Motor."

Kontakt aus Dubai machte den Autodeal klar

"Meine Antwort war, dass ich auch an so etwas interessiert wäre, aber nicht an einem Auto ohne Motor ... Doch er wusste von einer Ferrari-Sammlung in Europa, deren Besitzer verstorben war. Alle diese Autos sollten bei Sotheby's versteigert werden."

"Er erinnerte sich, dass darunter auch ein Formel-1-Auto von Michael Schumacher war, obwohl ich sagte: 'Ein Formel-1-Auto von Michael Schumacher? Das kann ich nicht kaufen, das ist viel zu teuer.' Wie auch immer, er würde Informationen sammeln, prüfen, ob das Auto überhaupt verkäuflich sei und was die Kosten sein könnten.

"Vier Wochen später rief er mich wieder an, berichtete, dass es sich tatsächlich um ein Schumacher-Auto von 1997 handelte, und sagte, er könne den Deal für mich arrangieren."

"Ich fragte, was das Auto kosten solle und ob er mir ein Bild schicken könne. Basierend auf diesem Foto, ohne das Auto in echt zu sehen, habe ich es gekauft. Drei Tage später stand Schumachers Auto in meiner Garage ... So kam es dazu", sagt Zech.

Nach all den Bemühungen, den 310B wieder zum Laufen zu bringen, fuhr er ihn zum ersten Mal beim Jim Clark Revival in Hockenheim Anfang dieses Jahres. "Das war, als ob Ostern und Weihnachten an einem Tag zusammenfielen, so schön!"

"Hockenheim ist wie ein Heimspiel für mich, da ich nur 30 Kilometer entfernt wohne. Danach haben wir das Auto nach Spielberg gebracht (wo die Fotos in diesem Artikel entstanden sind) und dann war das Wochenende in Assen das dritte Mal, dass wir es gefahren sind. Ich habe Assen ehrlich genossen, besonders die Fans."

Es soll nicht die letzte Fahrt gewesen sein

Zech würde gerne im September zum Classic GP auf den TT Circuit zurückkehren und nächstes Jahr wieder am Racing Day teilnehmen. "Ich hoffe es! Ich habe ein Alter erreicht, in dem man nicht sagen kann, was der morgige Tag bringt, aber wenn alles gut geht, würde ich gerne wiederkommen", bleibt Zech zuversichtlich.

Der 80-Jährige hat seinen Jugendtraum in einem respektablen Alter erfüllt. "Früher habe ich Schumachers Rennen gesehen und bin auch zum Grand Prix gegangen, als er noch in Hockenheim stattfand. Ich erinnere mich gut daran, das waren gute Zeiten in der Formel 1, auch mit dem Sound", schwärmt er.

"Wenn die Rennen im Ausland waren, haben wir ferngesehen und die Daumen gedrückt, dass er gewinnt. Jahrzehnte später fährt Zech selbst in einem Auto eines der größten Motorsport-Helden aller Zeiten. "Das ist schon eine ziemlich coole Geschichte."

Übrigens ist Zech nicht der Einzige, der seiner Motorsport-Leidenschaft auch im hohen Alter noch nachgeht. Im Juli wurde die 80-jährige Christine Beckers auf dem Circuit Zolder die älteste Frau am Steuer eines Formel-1-Autos: Thierry Boutsens 1985 Arrows-BMW A8. "Es war fantastisch, aber viel zu kurz!", lautete ihr Fazit.