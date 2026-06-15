"Ein bisschen Glück": Max Verstappen fährt "ziemlich einsames" Rennen

Am Ende waren es 40 Sekunden, die Max Verstappen hinter Rennsieger Lewis Hamilton im Ferrari über die Ziellinie kam: Der Niederländer erlebte beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien einen weitgehend ereignislosen Rennsonntag, sammelte mit dem vierten Rang aber immerhin zwölf Punkte für die Fahrer-WM.

"Mit dem vierten Platz hatte ich sogar ein bisschen Glück, und das Rennen war für mich ziemlich einsam", lautet das knappe Fazit Verstappens, der nach eigener Einschätzung das Maximum aus dem Rennen herausgeholt hat. "Ich denke, auf allen Reifenmischungen haben uns im Vergleich zu den Autos vor uns einfach ein paar Zehntel gefehlt."

"Deshalb habe ich versucht, mein eigenes Rennen zu fahren und das Ganze bis zum Ende bestmöglich zu managen." Insgesamt habe Red Bull in Barcelona "bei allen Komponenten einfach ein kleines bisschen gefehlt", räumt der viermalige Weltmeister im Gespräch mit Sky UK ein. Ein Podestplatz sei daher außer Reichweite gewesen.

Immerhin mit der Strategie zeigte sich Verstappen zufrieden. "Die Strategie war gut", lobt der Red-Bull-Pilot, der insbesondere die Reifenwahl für richtig hält. Denn "für mich fühlten sich die harten Reifen nicht gut an", meint der 28-Jährige. "Aber ja, bei allen Aspekten hat uns eben ein wenig gefehlt."

Red Bull bleibt weiterhin nur viertstärkste Kraft

Der Circuit de Catalunya legte einmal mehr die aktuellen Schwächen des RB22 offen. "Ich denke, vor allem in schnellen Kurven", sagt der Niederländer. "Aber das war im Qualifying nicht einmal das größte Problem. Es sind eher Strecken mit hoher Energiebelastung und starkem Reifenabbau. Dort scheinen wir nach wie vor Defizite zu haben."

"Es ist klar, dass wir immer noch hinter Ferrari, Mercedes und McLaren liegen", resümiert der Red-Bull-Pilot, der hinter mindestens einem Auto jedes dieser Teams ins Ziel kam. "Als Team sind wir meiner Meinung nach noch ungefähr dort, wo wir vorher waren, vielleicht ein kleines bisschen besser, aber noch längst nicht dort, wo wir sein wollen."

"Es ist ein fortlaufender Entwicklungsprozess und ich hoffe, dass wir daraus schon sehr bald noch etwas mehr herausholen können", sagt Verstappen mit Blick auf die nächsten Rennen. "Ich denke grundsätzlich geht es einfach darum, mehr Performance zu finden und bessere Updates zu bringen. Daran arbeiten wir."

"Aber wir wissen auch, dass dies seit einiger Zeit wieder die erste Strecke mit vielen schnellen Passagen und hoher Energiebelastung war. Und es ist klar, dass wir uns genau in diesen Bereichen noch verbessern können."