"Ein echter Racer": Max Verstappen gönnt Fernando Alonso einen Sieg

Red Bull hat in der Formel-1-Saison 2023 bislang alle sieben Saisonrennen gewonnen. Max Verstappen hat natürlich kein Interesse daran, dass diese Serie bald endet. Aber welchem anderen Fahrer würde er in diesem Jahr am ehesten einen Sieg gönnen?

"Fernando [Alonso]. Ich mag ihn wirklich", antwortet er auf genau diese Frage und erklärt: "Er ist ein echter Racer, und er würde es verdienen. Er hat nie aufgegeben." Der Spanier stand in diesem Jahr bereits fünfmal auf dem Podium - und damit jetzt schon so oft wie seit der Saison 2013 nicht mehr.

"Man sieht ihm an, wie sehr er den Sport liebt, und lieber Gott, er hatte wirklich viele Jahre in schlechten Autos, die nur in der Lage waren, im Mittelfeld zu fahren. Da könnte diese Liebe auch verloren gehen. Aber er ist ein echter Racer, ein Tier", schwärmt Verstappen.

"Wenn man mich also nach einem Fahrer fragt, den ich am ehesten einen Sieg gönnen würde, dann ist es Fernando", stellt der Weltmeister klar. Zumal Alonsos letzter Sieg in der Formel 1 inzwischen bereits mehr als zehn Jahre zurückliegt.

Zum bis heute letzten Mal triumphierte der Spanier am 12. Mai 2013 bei seinem Heimrennen in Barcelona. Zwischen 2014 und 2022 holte er dann insgesamt lediglich noch drei Podestplätze - also weniger als in den ersten sieben Rennen der Saison 2023.

Verstappen ist beeindruckt, dass sich Alonso, der die Königsklasse 2019 und 2020 für zwei Jahre verließ, nach all den schwierigen Zeiten noch immer so motivieren kann. In Monaco verpasste Alonso den Sieg in dieser Saison sogar nur hauchdünn.

hätte er das Rennen wohl gewonnen. "Unter diesen Bedingungen ist es sehr schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen", weiß Verstappen aus eigener Erfahrung.

"Ehrlich gesagt ist es sehr gefährlich, zu früh [auf Intermediates zu wechseln]. Besser ist es, eine Runde später zu kommen", so der Niederländer, der das Rennen letztendlich vor Alonso gewinnen konnte.

Es bleibt abzuwarten, ob es Alonsos größte Chance in diesem Jahr auf einen Erfolg war. Denn bei aller Sympathie wird Verstappen dem Spanier sicherlich nicht freiwillig einen Sieg überlassen ...

