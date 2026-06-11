Ein Jahr macht den Unterschied: Warum Antonelli jetzt so gut ist

Wer hätte vor zwölf Monaten gedacht, dass die Formel-1-Welt für Kimi Antonelli derzeit so aussehen würde, wie es ist? Sein Debütjahr in der Königsklasse war geprägt von steilen Lernkurven, unerwarteten Rückschlägen und phasenweise harter Kritik - auch an sich selbst. Heute hingegen surft er auf einer beispiellosen Erfolgswelle.

Der wohl offensichtlichste Unterschied zum Vorjahr: Antonelli weiß nun, was ihn erwartet. Die schiere Routine eines kompletten Formel-1-Kalenders hat seine Herangehensweise an ein Rennwochenende grundlegend verändert.

"Das Jahr an Erfahrung selbst spielt eine riesige Rolle", erklärt Antonelli vor dem Wochenende in Barcelona. "Einfach seine eigenen Erfahrungen zu machen und zu verstehen, was an einem Rennwochenende und abseits davon gut für einen ist und was nicht. Zu einem Wochenende zurückzukehren, das man schon im Vorjahr absolviert hat, macht bereits einen gewaltigen Unterschied."

Für den Mercedes-Piloten geht es dabei nicht nur um das Fahren selbst, sondern um das ganzheitliche Energiemanagement. Die Streckenentwicklung besser einschätzen zu können und die feste Struktur der Sessions zu verinnerlichen, erlaubt es ihm, seine Kräfte gezielter einzuteilen.

Das Resultat: Wenn Antonelli 2026 ins Cockpit steigt, ist er mental und physisch frischer. Er weiß sein Potenzial punktgenau abzurufen, was ihm in den Duellen mit Teamkollege George Russell derzeit einen enormen Vorteil verschafft.

Das Ende der Selbstzweifel

Besonders während der Europa-Rennen seiner Rookie-Saison erlebte Antonelli ein mentales Tief. Der Druck der Mercedes-Nachfolge von Lewis Hamilton lastete schwer auf den Schultern des Nachwuchstalents. Gefragt, ob er heute noch an seinem Potenzial zweifle, fällt seine Antwort unmissverständlich aus.

"Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Letztes Jahr war das definitiv ein großes Thema. Ich habe viel an mir selbst gezweifelt, besonders in dieser schwierigen Phase in Europa. Aber dieses Jahr ist es offensichtlich eine andere Geschichte."

Bemerkenswert ist Antonellis Reife im Umgang mit diesen Rückschlägen. Anstatt die schwierigen Momente seiner Rookie-Saison zu verdrängen, sieht er sie als entscheidenden Katalysator für seine aktuelle Dominanz.

"Wenn man bedenkt, wie schlimm es in dem Moment war, bin ich im Nachhinein eigentlich sehr dankbar, dass es passiert ist, weil es mich sehr hat wachsen lassen und mir viel über mich selbst beigebracht hat", so der Italiener.

Die Kunst, mit 66 Punkten Vorsprung entspannt zu bleiben

Wer fünf Rennen in Folge gewinnt und die Weltmeisterschaft nach nur sechs Rennen mit 66 Punkten Vorsprung anführt, könnte leicht der Arroganz oder dem extremen WM-Druck verfallen. Doch Antonelli wählt bewusst einen anderen Ansatz. Er hat für sich das Konzept des "entspannten Fahrens" entdeckt.

Anstatt sich von der Erwartungshaltung erdrücken zu lassen, lenkt er den Fokus auf die reine Freude am Sport.

"Eine Sache, die ich mir Anfang des Jahres gesagt habe, ist, dass ich versuchen möchte, all die Wochenenden und jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, so gut wie möglich zu genießen", so der WM-Führende. "Es hilft mir auch, etwas entspannter zu fahren und nicht so verkrampft zu sein wie letztes Jahr. Das spielt definitiv eine große Rolle."

Er weigert sich, seine Renneinsätze bereits jetzt durch die Brille der Weltmeisterschaft zu betrachten. Während die Medienwelt bereits den Titelgewinn hochrechnet, fokussiert sich Antonelli stoisch auf den Prozess: das Auto, die Strecke, die maximale Performance.

Ein felsenfester Rückhalt im Hintergrund

Dass Antonelli trotz des aktuellen Hypes nicht abhebt, verdankt er einem stabilen Umfeld. Neben seinen Eltern, die ihn erden und ihn korrigieren, wenn er "ein wenig vom Weg abkommt", ist Mercedes für ihn zur echten Ersatzfamilie geworden.

Seit 2018 ist er Teil der Struktur aus Brackley. Namen wie Peter "Bono" Bonnington und Teamchef Toto Wolff sind für ihn keine Vorgesetzten mehr, sondern enge Vertraute.

"Sie haben in guten wie in schlechten Zeiten hinter mir gestanden und mich auf diesem bisherigen Weg begleitet", betont Antonelli. Dieses blinde Vertrauen des Teams zahlt er auf der Strecke aktuell in Form von Pokalen zurück.

Wie viel Potenzial schlummert noch im W17?

Die beängstigendste Erkenntnis für das restliche Feld - und insbesondere für George Russell - lieferte Antonelli jedoch mit einem kleinen Nebensatz. Obwohl er derzeit das Maß der Dinge in der Formel 1 ist, sieht er sich selbst noch nicht am Ziel seiner Entwicklung.

"Es gibt meinerseits immer noch Fragen, die beantwortet werden müssen: Wie viel weiter ich in kurzer Zeit noch kommen kann, wie viel weiter ich mich selbst noch pushen kann - und wie groß mein Potenzial wirklich ist."

Sollte der Kimi Antonelli von 2026 tatsächlich noch Luft nach oben haben, steht der Formel 1 eine Ära bevor, die von einem neuen Stern auf der Nase eines Mercedes geprägt sein könnte. Die Transformation vom zweifelnden Rookie zum abgebrühten Dominator ist jedenfalls jetzt schon die Geschichte dieser Saison.