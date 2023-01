Ein Jahr nach Formel-1-Aus: Nikita Masepin gibt Renncomeback

Audio-Player laden

Der Ex-Formel-1-Pilot Nikita Masepin steht vor seinem Comeback im Motorsport. Nachdem der Russe sein Cockpit noch vor Beginn der Saison 2022 verloren hatte, wird er im nächsten Monat an der asiatischen Le-Mans-Serie teilnehmen.

Diese feiert am 11. Februar in Dubai ihren Saisonauftakt. Masepin wird einen Oreca 07 LMP2 pilotieren, den er sich im Team 99 Racing mit Ben Barnicoat und Felix Porteiro teilt.

Für Masepin ist es der erste Ausflug in den Rundstreckensport, seit er vor einem Jahr nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine vom US-amerikanischen Formel-1-Team Haas entlassen wurde. Der 23-Jährige hat in der Folgezeit lediglich an einer Rallye in seinem Heimatland Russland teilgenommen.

Masepin: Rückkehr in den Sport, "den ich liebe"

Zu seinem Comeback sagt der Ex-Formel-1-Pilot: "Ich freue mich sehr, in der Asian Le Mans Series wieder an den Start zu gehen. Zusammen mit meinen Teamkollegen bei 99 Racing hoffe ich auf eine großartige Erfahrung in dem Sport, den ich liebe."

99 Racing ist Teil eines LMP2-Feldes aus neun Autos, bei denen es sich ausschließlich um Oreca-Fahrzeuge handelt. Auch United Autosports und Algarve Pro Racing sind vertreten. Insgesamt sind 48 Fahrzeuge in den Klassen LMP2, LMP3 und GT gemeldet.

Der Starfahrer von 99 Racing ist der 26-jährige Barnicoat, der auch für Vasser Sullivan in der IMSA-Serie antritt und im Vorjahr in einem McLaren 720S GT3 von Inception Racing Platz zwei in der asiatischen Le-Mans-Serie errang. Der ehemalige WTCR-Rennsieger Porteiro vervollständigt das Aufgebot.

99 Racing: Große Hoffnung in neues Fahrertrio

Dan Hodder, Sportdirektor von 99 Racing, sagt: "Wir freuen uns, dass wir unsere Teilnahme an der Asian Le Mans Series bestätigen können. Es ist eine großartige Meisterschaft für 99 Racing, um in den Sportwagensport einzusteigen, der derzeit einen Aufschwung erlebt."

"Mit 48 Teilnehmern ist das Feld wieder einmal sehr stark umkämpft. Da Ben zuvor den zweiten Platz in der asiatischen Le-Mans-Serie belegt hat, wird er eine Schlüsselrolle dabei spielen, dass wir als neues Team in der Meisterschaft Fuß fassen können."

"Für Nikita ist es natürlich eine Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, und zwar in einem professionellen, aber dennoch entspannteren Umfeld als er es aus der Formel 1 gewohnt ist. Wir sehen bereits jetzt seinen Wunsch und sein Engagement, von Anfang an konkurrenzfähig zu sein", betont Hodder.

Wie in den vergangenen Jahren wird die asiatische Le-Mans-Serie an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden komplett in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen, wobei das Dubai Autodrome und der Yas Marina Circuit am 11./12. Februar sowie 18./19. Februar jeweils zwei Rennen veranstalten.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.