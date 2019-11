Ein Jahr nach Ocon: Verstappen wittert Siegchance in Brasilien

Vor einem Jahr hätte Max Verstappen Brasilien eigentlich als Sieger verlassen müssen. Damals verhinderte ein missglücktes Manöver mit Esteban Ocon den Erfolg des Niederländers, doch den möchte er nun nachholen. Er hofft, dass Red Bull in Sao Paulo genauso konkurrenzfähig sein kann wie vor zwölf Monaten. "Denn das bedeutet normalerweise, dass wir das Rennen gewinnen können."

Austin hat dafür gute Anzeichen geliefert, denn in den USA war Verstappen ziemlich konkurrenzfähig. "Es war generell ein gutes Wochenende für uns, denn ich hatte nie große Probleme und das Auto hat sehr gut funktioniert", sagt er.

In der vierten oder fünften Runde sei dann der Unterboden stark beschädigt worden, wodurch viel Rundenzeit verloren gegangen sein soll. "Dass wir trotzdem so nah an den Mercedes dran waren, zeigt, dass das Auto generell in einer guten Form war", sagt Verstappen. "Hoffentlich können wir das hier fortsetzen."

Doch ob Red Bull in Brasilien erneut ein Siegkandidat sein wird, lässt sich im Vorfeld nur schwierig beantworten. "Es ist wichtig, einfach rauszufahren, an der Balance des Autos zu arbeiten und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen - und dann hoffst du, dass du konkurrenzfähig bist." Verstappens Einschätzung: "Es gibt eine Chance."

Ein Sieg in Sao Paulo würde ihm zudem noch die Möglichkeit einräumen, Platz drei in der Fahrerwertung einzufahren. Aktuell liegt Verstappen auf Rang vier, 14 Zähler hinter Ferraris Charles Leclerc. Der fasst am Sonntag aber auf jeden Fall eine Strafversetzung um zehn Plätze auf. "Das ist hoffentlich eine gute Möglichkeit, um etwas aufzuholen und ein aufregendes Finalwochenende zu haben", so Verstappen.

Sollte sich die Chance ergeben, will der Niederländer auf jeden Fall zuschlagen. Denn unter den ersten Drei war Verstappen am Ende einer Saison noch nie: "Das ist noch ein schönes Ziel."

