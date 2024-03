Formel-1-Gruppenbilder: Die Highlights der letzten vier Jahrzehnte

Es gibt viele Traditionen in der Formel 1. Eine davon ist das Gruppenbild der Stammfahrer vor dem Beginn einer neuen Rennsaison. Und das sieht praktisch seit Jahrzehnten gleich aus.

In unserer Fotostrecke begeben wir uns auf Zeitreise durch die jüngere Formel-1-Geschichte und zeigen anhand dieser Gruppenbilder markante Momente auf. Zum Beispiel beim Saisonstart 2022, als Sebastian Vettel ein letztes Mal als Stammfahrer antrat - oder eben nicht, weil beim Auftaktrennen in Bahrain fehlte der viermalige Weltmeister.

Natürlich treffen wir im Verlauf der Fotostrecke immer wieder auf Michael Schumacher, denn er war eine der prägenden Figuren der Formel 1 in den 1990er- und 2000er-Jahren. Zehn Jahre nach seinem endgültigen Rücktritt posiert auch Schumachers Sohn Mick ein letztes Mal für das offizielle Fahrerfoto der Formel 1.

Ebenfalls wenig Zeit liegt zwischen den zwei Generationen der Familie Verstappen: Vater Jos ist 2003 ein letztes Mal als Formel-1-Stammfahrer aktiv. Zwölf Jahre später ist mit Sohn Max der nächste Verstappen in der "Königsklasse" des Motorsports am Start.

Abschied und Neuanfang sind generell zwei große Themen, die in den Bildern unserer Fotostrecke mitschwingen. Zum Beispiel auch 2016: Es ist das erste Jahr mit US-Team Haas und zugleich das bisher letzte mit mehr als zehn Teams in der Startaufstellung. Denn für einen Rennstall ist nach der Saison 2016 Schluss.

Ein Ende hat die Formel-1-Karriere von Fernando Alonso bisher nicht. Schon das Gruppenbild 2001 zeigt ihn als einen Stammfahrer, damals im Minardi-Overall. Und auch 2024 ist Alonso noch dabei, dieses Mal im Look von Aston Martin.

Alonso ist auch im Jahr 2012 einer der "Headliner". Denn in diesem Jahr ist ein Formel-1-Rekord zu beobachten: Zum bisher einzigen Mal in der Historie der Rennserie gehen zeitgleich sechs Weltmeister an den Start.

Der Kreis schließt sich mit dem Gruppenfoto vor der Formel-1-Saison 2024, und auch hier gibt es etwas Bemerkenswertes: Die 20 Stammfahrer sind genau die Fahrer, die 2023 die Saison gemeinsam beendet haben. Es gab erstmals in der Formel-1-Geschichte vor einer Saison überhaupt keine Fahrerwechsel.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.