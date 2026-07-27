"Ein schreckliches Wochenende": Haas in Ungarn weit von Punkten entfernt

Haas ging beim Formel-1-Rennen im ungarischen Budapest leer aus. Sowohl Oliver Bearman als auch Esteban Ocon waren meilenweit von den Punkterängen entfernt. Während der Brite dem Event nichts Positives abgewinnen kann, freute sich der Franzose über die Dynamik im Rennen mit der neuen Fahrzeuggeneration.

"Generell war es einfach ein schreckliches Wochenende von der ersten Runde an, die ich gefahren bin, bis jetzt", so Bearman, der wegen der Missachtung von blauen Flaggen bestraft wurde und somit Platz 19 im Rennen einnahm. "Ich konnte keinerlei Selbstvertrauen finden, und es ist, als wäre all dieser Fortschritt, den wir über die vergangenen zwei Events gemacht haben, vielleicht ausgelöscht worden und wir wären wieder bei Null."

"Ich verstehe nicht, wie wir nach Spa fahren und so ein wettbewerbsfähiges Gefühl und Vertrauen zum Auto haben können, und dann komme ich hierher und das Auto ist ein absoluter Albtraum zu fahren. Wir glauben zu verstehen, warum, und das ist wichtig, aber wir müssen die Dinge vor dem nächsten Rennen gründlich durchgehen", so das harte Fazit des Briten.

Talfahrt für Bearman in Ungarn

Für Bearman war Ungarn ein Wochenende zum Vergessen, auch weil sich der 21-Jährige drehte. "Es war in Kurve 2, das war das ganze Wochenende über die schlimmste Kurve für mich", erklärt er. "Ich wusste, dass ich am Lenkanschlag war, ich hatte nicht genug Lenkeinschlag, um das Auto abzufangen. Es ging so plötzlich, von daher ja, das ist einfach ein Zeichen dafür, wie schwer es heute zu fahren ist."

Doch woran liegt es, dass Haas in Ungarn absolut keine Chance hatte, in die Nähe der Top 10 zu fahren? "Nun, wir sehen, dass das Auto nicht die Leistung bringt, die es bringen sollte, und ich habe das Gefühl, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ich habe mein Maximum gegeben und versucht, das Meiste aus dem Auto herauszuholen, aber das Gefühl war überhaupt nicht so wie in Spa."

Bearman geht ins Detail: "Wir messen große Unterschiede bei den Lastwerten im Vergleich zu diesem Event und im Vergleich zu den anderen Autos. Ja, es ist das Auto. Ich meine, es war ein schreckliches, schreckliches Wochenende, und es ist einfach ein Zeichen dafür, wie schwach wir in Bezug auf Konstanz sind."

Keine Ausgewogenheit zwischen den Haas-Boliden

"Denn wenn ich es nicht bin - was ich dieses Wochenende war, und vielleicht bei ein oder zwei anderen -, ist es Estebans Auto, dem plötzlich zehn bis 15 Punkte Abtrieb fehlen. Man hofft also einfach, dass man auf der guten Seite erwischt wird, und wenn man das wird, hat man ein anständiges Wochenende, und wenn nicht, wird es ein sehr, sehr langes. Wir hatten das lange."

Während Bearman frustriert war, suchte Ocon auch etwas Positives aus Ungarn - wie etwa das Racing mit den neuen Formel-1-Autos im Vergleich zu Silverstone und Spa." "Ja, es war schön", beschreibt der Franzose das Racing auf einer Strecke, auf der Energiemanagement nicht Thema Nummer eins war. "Was diese Seite angeht - dass wir etwas mehr die Gänge wählen können, die wir einlegen, und den Fahrstil wählen können, den wir wollen -, ist es so viel besser. Es erinnert ein bisschen an die alten Zeiten."

"Also ja, diese Strecke ist immer noch mein absoluter Favorit", so der 29-Jährige, der auf Platz 16 landete. "Ich liebe sie wirklich. Ich hatte ein Lächeln von Anfang bis Ende des Wochenendes. Das ist also cool."

Plötzlicher Kampf gegen Aston Martin

Doch auch Ocon sieht Probleme bei Haas und spricht diese offen an: "Offensichtlich brauchten wir mehr Leistung aus dem Auto. Es gibt viele positive Dinge mitzunehmen: Wir hatten die Konstanz zurück, das Auto war das ganze Wochenende über gesund, wir haben es geschafft, dieselbe Leistung von Freitag über Samstag bis Sonntag und dieselbe Fahrzeugbalance und so weiter beizubehalten. Das war also gut."

"Aber letztendlich sind die Aston Martins jetzt ein weiterer Anwärter, mit dem wir kämpfen müssen", stellt er klar. "Und mit dem Reifenverschleiß, der im Spiel ist, kämpfst du auf unserer Seite viel mehr mit vielem Rutschen und all dem. Sobald wir also in den Rennmodus gehen, tun wir uns mit der Pace schwerer. Und das zeigt den Mangel an Grip, den wir haben."

Ocon konzentriert sich deshalb auf die positiven Eindrücke, die er in Ungarn gesammelt hat - vor allem die gestiegene Konstanz: "Ja, das war definitiv der größte Gewinn des Wochenendes auf dieser Seite. Das Auto gesund hinzubekommen und an diesem Wochenende das Maximum aus dem Auto herauszuholen, hat sich gut angefühlt. Es gibt viele Dinge auf meiner Seite, die lange gedauert haben, aber sie sind jetzt endlich auch an meinem Auto, worüber ich sehr froh bin."

Haas hat viel Arbeit vor sich

Die Aussagen von Ocon bestätigen gleichzeitig Bearmans Einschätzung, der betonte, dass es bei Haas nur auf einer Seite der Garage funktioniert, ein Auto am Wochenende nach vorne zu bringen. Der Franzose war mit seiner Mannschaft zufrieden.

"Das Team hat also tolle Arbeit geleistet. Wir haben die richtige Arbeit gemacht. Natürlich müssen wir das weiterführen, denn es gibt immer noch viele Dinge, die wir nicht verstehen. Wir werden also sehen, wie das läuft."

Haas hat jetzt die Aufgabe, sicherzustellen, dass die Fahrzeuge auf beiden Seiten der Garage ebenbürtig aufgestellt sind. Laut Ocon hat das Team noch nicht herausgefunden, warum diese Imbalance besteht: "Nein, weil es am Freitag auch viel zu früh passiert ist. Es ist mehr auf meiner Seite passiert als auf seiner."

Bearman frustriert, Ocon zeigt Verständnis

"Aber offensichtlich war es ein kleiner Schock, weil es diesmal auch auf seiner Seite passiert ist. Und das Team schaut immer noch tief ins Detail, was genau es sein könnte. Ich weiß nicht genau, wie es am Samstag bei ihm war", so Ocon weiter. "Aber am Freitag haben wir ganz klar viel Abtrieb auf seiner Seite gesehen."

"Er hatte genau die gleichen Kommentare, die ich bis zu diesem Rennen und bis Silverstone, sagen wir mal, hatte. Wir wissen, dass das ein laufendes Problem ist. Jetzt brauchen wir natürlich etwas mehr Verständnis, damit es nicht wieder auftritt."