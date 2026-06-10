Ein Sommer voller Adrenalin auf dem Hockenheimring

Statt entspannter Stunden im Liegestuhl erwartet Besucher auf dem Hockenheimring ein Erlebnis voller Adrenalin, das garantiert lange in Erinnerung bleibt. Besonders die Fahrerlebnisse Race'n'Roll und Renntaxi machen den Hockenheimring zu einem außergewöhnlichen Sommer-Highlight für Motorsportfans und alle, die einmal etwas Besonderes erleben möchten.

Race'n'Roll: Selbst ins Cockpit

Beim Race'n'Roll sitzen Teilnehmer selbst hinter dem Steuer und erleben die Faszination Rennstrecke hautnah. Schon beim Verlassen der Boxengasse steigt die Spannung: schnelle Geraden, anspruchsvolle Kurven und das einzigartige Gefühl, auf einer echten Rennstrecke zu fahren. Jede Runde macht die Ideallinie spürbarer und den Fahrspaß intensiver.

Renntaxi: Mit Vollgas über die Strecke

Wer Geschwindigkeit aus der Profi-Perspektive erleben möchte, nimmt im Renntaxi Platz. Gemeinsam mit einem erfahrenen Fahrer geht es mit hoher Dynamik über den Hockenheimring. Späte Bremspunkte, schnelle Kurven und beeindruckende Beschleunigung zeigen, was auf einer Rennstrecke wirklich möglich ist. Das Ergebnis: pure Emotionen und ein Fahrerlebnis, das auch nach der Fahrt noch spürbar bleibt.

Ob als besonderes Geschenk, gemeinsames Erlebnis mit Freunden oder als außergewöhnlicher Sommertag für sich selbst - die Fahrerlebnisse auf dem Hockenheimring bieten unvergessliche Momente.

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