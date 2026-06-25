Eine "echte Gefahr"? Russell spricht über Hamilton und Ferrari

Laut George Russell stellen Ferrari und Lewis Hamilton auf der Rennstrecke derzeit eine "echte Gefahr" dar. Schließlich konnte der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten nicht nur das Rennen in Barcelona gewinnen, sondern liegt in der WM-Wertung auch vor dem Mercedes-Fahrer.

"Es ist großartig, Lewis wieder in Topform zu sehen", erklärt der Mercedes-Pilot vor dem Wochenende in Österreich. Besonders überrascht scheint der 28-Jährige vom Comeback des Rekordfahrers aber nicht zu sein.

"Es zeigt, wie herausfordernd die Formel 1 ist", so der ehemalige Teamkollege von Hamilton. "Die Autos sind so komplex, die Reifen sind so komplex, die Power-Units sind so komplex - das muss alles ineinandergreifen."

"Wenn da eine Sache nicht passt, dann kannst du nicht das Beste aus dir herausholen. Leute haben ihn letztes Jahr bereits abgeschrieben, oder sogar in unserer Zeit als Teamkollegen 2024."

"Ist er zu alt? Ist er dies? Ist er jenes? Und dann kehrt er zurück und haut vier oder fünf dieser Rennen raus. Das zeigt, dass man das Fahren nicht einfach verlernt", betont Russell in der Pressekonferenz.

Die Trendwende bei Hamilton zeigt sich schon seit ein paar Wochenenden. Neben zahlreichen Podestplätzen, unter anderem im Fürstentum von Monaco, brilliert der 41-Jährige auch im Qualifying gegen Charles Leclerc.

Während Hamilton sich in Barcelona einen Startplatz in der ersten Reihe sichern konnte, warf Leclerc seinen SF-26 am Ausgang von Kurve vier in einen Reifenstapel.

"Du brauchst dich selbst, dein Team, das Set-up und das Verständis für die Reifen", so der Mercedes-Fahrer. "Das muss alles ineinandergreifen, und wenn es das tut, dann fliegst du förmlich."

"Das ist wunderschön", so beschreibt Russell die von ihm skizzierte Erfahrung. "Und genau da befindet sich [Lewis] zurzeit. Sicherlich ist er eine echte Gefahr. Ferrari ist eine riesige Gefahr."

Zum möglichen Dreikampf zwischen Hamilton, Russell und seinem Teamkollegen Kimi Antonelli ergänzt der Mercedes-Pilot: "Kimi ist immer noch der Fahrer an der Spitze und performt unfassbar gut und konstant. Aber Ferrari kommt wohl immer näher, und Lewis steht bei diesem [Angriff] an der Spitze."

Zu Saisonbeginn galt Mercedes noch als klarer Favorit auf den Titel. Doch spätestens mit dem Barcelona-Update für den SF-26 wird Stück für Stück über ein mögliches Duell mit Ferrari und Hamilton diskutiert. In der WM-Wertung liegt Kimi Antonelli mit 156 Punkten auf dem ersten Platz, gefolgt von Hamilton mit 115 Punkten und Russell mit 106 Punkten.