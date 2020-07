"Eine fantastische Leistung": Mercedes verbucht DAS-Premiere als Erfolg

Am ersten Formel-1-Wochenende in Spielberg wurde Mercedes gleich zweimal Opfer eines Protests seitens Red Bull. Während der Einspruch bezüglich des Qualifying-Ergebnisses Erfolg hatte und Lewis Hamilton um drei Plätze strafversetzt wurde, scheiterte der Protest gegen das hauseigene Lenksystem DAS.

Eine Entscheidung, mit der sowohl Mercedes als auch die Fahrer schon gerechnet hatten. "Ich bin wirklich nicht davon ausgegangen, zu Beginn des Wochenendes etwas im Auto zu haben, das illegal sein würde", sagte etwa Rennsieger Valtteri Bottas.

"Das Team war wohl darauf vorbereitet, einige Probleme mit anderen Teams zu haben, die es für illegal halten, aber ich vertraue natürlich darauf, dass wir nichts Illegales im Auto haben, also hatte ich zu keinem Zeitpunkt Bedenken." Ähnlich äußerte sich Hamilton, der sich zuvor mit dem Team zum Thema kurzgeschlossen hatte.

James Vowles: "Es hat funktioniert wie erhofft"

"Ich hatte mit James (Allison, Technikchef; Anm. d. R.) und dem ganzen Team gesprochen", so der Weltmeister. "Ich vertraue dem Team bedingungslos und wusste, dass ich mir keine Sorgen machen musste und dass diese großartige Idee legal war."

Video-Nachbesprechung auf YouTube derweil ein, dass das System am vergangenen Wochenende "eine etwas harte Zeit" durchmachte. "Es wurde hinsichtlich seiner Rechtmäßigkeit in Frage gestellt, aber glücklicherweise konnten wir das Rennen damit fahren."

"Das ist eine fantastische Leistung für alle, die seit vielen, vielen Monaten an diesem Projekt gearbeitet haben", lobt Vowles. "Es hat so funktioniert, wie wir gehofft hatten, mit anderen Worten, die Fahrer haben es während des Rennwochenendes benutzt, sie haben es im Rennen, im Qualifying und im freien Training eingesetzt."

DAS-System auch auf anderen Kursen hilfreich?

Allerdings könne man das Potenzial des Systems erst dann vollständig verstehen, wenn es auf mehreren Rennstrecken zum Einsatz kommt. "Wir haben also ein Verständnis dafür, wie es uns hier zugute kam, aber nicht unbedingt dafür, wie wir es in Zukunft auf jeden Fall nutzen können, um das Beste daraus zu machen", so Vowles.

"Das werden wir lernen, wenn wir zu anderen Streckenverläufen übergehen und sehen, wie es dort funktioniert. Aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit der Leistung, die es erbracht hat." Ähnlich hatten auch die Fahrer den ersten Einsatz bilanziert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.