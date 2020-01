Einen Tag nach Ferrari: Renault gibt Termin für Formel-1-Launch bekannt

Renault wird sind Auto für die Formel-1-Saison 2020 am 12. Februar im Rahmen einer offiziellen Saisoneröffnung der Öffentlichkeit präsentieren. Das gab das Werksteam des französischen Herstellers am Mittwoch bekannt.

Renault ist das vierte Formel-1-Team, welches einen Termin für den Launch bekanntgegeben hat. Einen Tag vor den Franzosen wird Ferrari nach jetzigem Stand die Saison der Präsentationen eröffnen. Am 13. und 14. Februar folgen dann die Launches von McLaren und Alpha Tauri (bisher Toro Rosso).

2020 werden für Renault Daniel Ricciardo und Esteban Ocon fahren, der das Cockpit von Nico Hülkenberg übernimmt. Auch beim Führungspersonal des Teams gibt es Veränderungen. Technikchef Nick Chester hat das Team verlassen, als Nachfolger wird Ex-Mercedes-Mann Pat Fry gehandelt.

Sportlich hatte Renault das Jahr 2020 bereits zu einer Übergangssaison erklärt. Nachdem die Franzosen 2019 Rang vier in der Konstrukteurswertung ausgerechnet an das Kundenteam McLaren verloren hatte, will Renault nun alle Ressourcen auf die Entwicklung des Autos für 2021 konzentrieren, wenn ein völlig neues technisches Reglement in Kraft tritt.

Mit Bildmaterial von LAT.