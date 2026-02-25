Eines der legendärsten Formel-1-Autos von Ayrton Senna wird versteigert
Der Lotus 98T von Ayrton Senna aus der Formel-1-Saison 1986 wird versteigert: Diese Summe könnte das Auto mit der ikonischen John-Player-Special-Lackierung bringen
Der Lotus 98T von Ayrton Senna aus der Saison 1986 kommt unter den Hammer
Foto: LAT
Der Lotus 98T mit der ikonischen John-Player-Special-Lackierung zählt zu den bekanntesten Formel-1-Rennwagen der Geschichte. Ayrton Senna raste damit in der Saison 1986 zu seinen Grand-Prix-Siegen in Spanien und den USA. Jetzt kommt der legendäre Bolide beim Auktionshaus RM Sotheby's unter den Hammer.
Das versteigerte Chassis ist eines von nur vier Exemplaren, die überhaupt gebaut wurden. Entsprechend hoch ist der erwartete Verkaufspreis: Der Wert des Lotus 98T, mit dem Senna in der Saison 1986 zudem fünf Polepositions und drei weitere Podestplätze erzielte, liegt aktuellen Schätzungen zur Folge zwischen 9,5 und 12 Millionen US-Dollar.
"In jener Saison, 1986, haben wir nach jeder Qualifikation die Turbolader gewechselt, weil sie so stark beansprucht wurden, dass sie nach nur einer Runde fertig waren", verrät Steve Hallam, damals leitender Ingenieur von Senna. "Die Turbos glühten rot."
"Die Mechaniker trugen diese extrem dicken Asbesthandschuhe, um sie anzufassen und die Bolzen zu lösen. Und während sie abkühlten, klickten und knackten sie. Wenn man die Karosserie abnahm, funkte die Luft um sie herum regelrecht, weil sie so heiß waren. Die Jungs schwitzten, und man hörte das Zischen, als die Feuchtigkeit auf den Turbo tropfte."
Das letzte Formel-1-Auto im John-Player-Design
Der Lotus 98T, entworfen von Gerard Ducarouge und Martin Ogilvie, wurde während der Saison 1986 von Senna und dem schottischen Fahrer Johnny Dumfries gefahren. Es war der letzte Formel-1-Bolide mit der legendären John-Player-Special-Lackierung.
Die Zigarettenmarke zog ihre Unterstützung vor der Saison 1987 zurück, weil sie einen britischen Fahrer im Team haben wollte. Lotus hatte für 1987 jedoch eine Partnerschaft mit Honda vereinbart und verpflichtete im Rahmen des Deals den Honda-Testfahrer Satoru Nakajima als Teamkollegen von Senna.
John Player wurde daraufhin als Sponsor durch Camel ersetzt. Die Auktion für den Lotus 98T von Ayrton Senna beginnt am 4. März 2026. Es bleiben also noch ein paar Tage, um das notwendige Kleingeld zusammenzukratzen ...
Diese Story teilen oder speichern
Brundle: Das neue Reglement wäre für Michael Schumacher perfekt gewesen
Neue Netflix-Doku: Ayrton Senna, Michael Schumacher und das Jahr 1994
David Coulthard: Wie Ayrton Senna mir den Weg in die Formel 1 ebnete
Aktuelle News
HRT komplettiert Fahreraufgebot für das ADAC GT Masters 2026
Eines der legendärsten Formel-1-Autos von Ayrton Senna wird versteigert
David Coulthard zweifelt an Sergio Perez: "Valtteri Bottas ist besser vorbereitet"
Alex Marquez sieht noch Potenzial: "Will das Limit dieses Bikes verstehen"
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.