Eines der legendärsten Formel-1-Autos von Ayrton Senna wird versteigert

Der Lotus 98T mit der ikonischen John-Player-Special-Lackierung zählt zu den bekanntesten Formel-1-Rennwagen der Geschichte. Ayrton Senna raste damit in der Saison 1986 zu seinen Grand-Prix-Siegen in Spanien und den USA. Jetzt kommt der legendäre Bolide beim Auktionshaus RM Sotheby's unter den Hammer.

Das versteigerte Chassis ist eines von nur vier Exemplaren, die überhaupt gebaut wurden. Entsprechend hoch ist der erwartete Verkaufspreis: Der Wert des Lotus 98T, mit dem Senna in der Saison 1986 zudem fünf Polepositions und drei weitere Podestplätze erzielte, liegt aktuellen Schätzungen zur Folge zwischen 9,5 und 12 Millionen US-Dollar.

"In jener Saison, 1986, haben wir nach jeder Qualifikation die Turbolader gewechselt, weil sie so stark beansprucht wurden, dass sie nach nur einer Runde fertig waren", verrät Steve Hallam, damals leitender Ingenieur von Senna. "Die Turbos glühten rot."

"Die Mechaniker trugen diese extrem dicken Asbesthandschuhe, um sie anzufassen und die Bolzen zu lösen. Und während sie abkühlten, klickten und knackten sie. Wenn man die Karosserie abnahm, funkte die Luft um sie herum regelrecht, weil sie so heiß waren. Die Jungs schwitzten, und man hörte das Zischen, als die Feuchtigkeit auf den Turbo tropfte."

Das letzte Formel-1-Auto im John-Player-Design

Der Lotus 98T, entworfen von Gerard Ducarouge und Martin Ogilvie, wurde während der Saison 1986 von Senna und dem schottischen Fahrer Johnny Dumfries gefahren. Es war der letzte Formel-1-Bolide mit der legendären John-Player-Special-Lackierung.

Die Zigarettenmarke zog ihre Unterstützung vor der Saison 1987 zurück, weil sie einen britischen Fahrer im Team haben wollte. Lotus hatte für 1987 jedoch eine Partnerschaft mit Honda vereinbart und verpflichtete im Rahmen des Deals den Honda-Testfahrer Satoru Nakajima als Teamkollegen von Senna.

John Player wurde daraufhin als Sponsor durch Camel ersetzt. Die Auktion für den Lotus 98T von Ayrton Senna beginnt am 4. März 2026. Es bleiben also noch ein paar Tage, um das notwendige Kleingeld zusammenzukratzen ...