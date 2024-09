"Einfach keine Pace" bei Red Bull: Für Toto Wolff ist McLaren WM-Favorit

Max Verstappen hat beim Grand Prix von Italien 2024 den sechsten und Sergio Perez den achten Platz belegt. Für Red Bull eine der enttäuschendsten Performances der vergangenen Jahre, weil die Unterlegenheit gegenüber insbesondere McLaren und Ferrari nicht plausibel erklärt werden konnte.

Und ein Ergebnis, über das auch die Konkurrenz verwundert ist: "Das war wahrscheinlich eins der schlechtesten Rennen von ihnen, das wir seit vielen Jahren gesehen haben. Sie hatten einfach keine Pace", sagt etwa Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Das sei "wirklich merkwürdig", findet der Österreicher: "Ich sehe da natürlich nicht rein. Aber das ist nicht mehr das dominante Red Bull vom Saisonbeginn. Ich denke, dass Max die Sache mit seiner Klasse eine Zeit lang gerettet hat. Aber jetzt sind die Ergebnisse nicht mehr da."

"Wie gesagt: Ich sehe da nicht rein, und ich verstehe nicht, was da los ist. Es könnte vielleicht auch nur ein Ausrutscher gewesen sein."

Offenbar ein ziemlich langer Ausrutscher, denn Verstappen hat in den vergangenen sechs Rennwochenenden keinen Grand Prix mehr gewonnen. Das ist die längste Durststrecke seit 2020, als er noch kein Formel-1-Weltmeister war.

Aber Wolff unterstreicht: "Wer bin ich, sowas zu sagen? Wir hatten zwei Jahre, in denen gar nichts funktioniert hat. Und bei Ferrari war's vor ein paar Rennen auch so. Ich denke, man sollte sie nicht abschreiben. Sie sind ein formidables Team, und ich bin mir sicher, sie werden in Zukunft wieder bessere Rennen haben."

Gleichzeitig ist Wolff davon überzeugt: "McLaren ist jetzt eindeutig der Favorit in der Konstrukteurs-WM. Sie haben zwei Fahrer, die verlässlich punkten. Ich wette, damit hätte Red Bull am Beginn dieses Jahres nicht gerechnet."

Aktuell liegt Red Bull in der Konstrukteurs-WM noch in Führung, allerdings nur noch acht Punkte vor McLaren und 39 vor Ferrari. Bei den Fahrern ist Verstappens Vorsprung etwas größer. Dieser beträgt Stand nach Monza 62 Punkte auf Lando Norris.