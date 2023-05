"Eisen schmieden, solange es heiß ist": Neues Concorde-Agreement in Sicht?

Liberty Media würde lieber heute als morgen ein neues Concorde-Agreement für die Formel 1 sehen. Zwar läuft die aktuelle Vereinbarung noch bis zum Ende der Saison 2025, doch laut Geschäftsführer Greg Maffei wäre es nur von Vorteil, wenn man sich frühzeitig auf die Zeit danach vorbereitet, solange die Formel 1 aktuell boomt.

Das aktuelle Concorde-Agreement, das seit 2021 gilt, wurde noch unter Chase Carey erarbeitet und kam relativ spät. So lange sollten die Beteiligen dieses Mal nicht warten: "Ich denke, die Teams, die FIA und wir sind uns einig, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um zu versuchen, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist, und das Concorde-Agreement zu erneuern und zu verlängern", sagt Maffei gegenüber Wall-Street-Analysten.

Allerdings weiß er auch, dass theoretisch noch keine Notwendigkeit besteht, "und es gibt auch kein Risiko, wenn wir keines machen", so Maffei. "Früher gab es häufig auch kein Concorde-Agreement, und dann hat man im Grunde einen Handschlag gemacht und den Deal dann danach eingefädelt, als das Concorde schon starten sollte."

So weit soll es diesmal aber nicht kommen: "Unsere Hoffnung ist, dass wir dieses Mal in der Lage sein werden, diese Dynamik zu ändern", so Maffei - auch weil Chase Carey und der aktuelle Formel-1-Boss Stefano Domenicali die Beziehung zu den Teams verbessert hätten.

"Ich hoffe, dass wir eine positivere Beziehung haben und jeder den Vorteil sieht, früh zu starten und allen Beteiligten Sicherheit zu geben", so der Liberty-Media-Geschäftsführer.

Bei den Teams stößt er damit auf offene Ohren. Eine frühzeitige Verlängerung ist aus Sicht der Teamchefs positiv, um eine langfristigere Klarheit zu haben. Allerdings sollten die Verhandlungen darüber nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff.

"Das Wichtigste ist, die Gespräche hinter geschlossenen Türen zu führen", betont er und hätte gerne eine langfristige Vereinbarung: "Je länger es geht, desto besser für all unsere Geschäfte."

"Aber wir sind noch in einer sehr frühen Phase", sagt Wolff weiter. "Wir haben noch gar nicht richtig angefangen zu reden. Das wird bald geschehen. Aber es sollte in einer konstruktiven Weise geschehen. Es sollte nicht live übertragen werden und eine Kontroverse auslösen."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagt, dass die Formel 1 nie in einer stärkeren Position gewesen sei. "Ich denke, Liberty hat mit dem Sport großartige Arbeit geleistet, wir sehen neue Märkte, neues Wachstum, neue Fans, eine neue Demographie von Fans."

"Und es wird immer diese Debatte zwischen den Teams und dem Inhaber der kommerziellen Rechte geben, wer den größeren Wert haben sollte", so Horner. "Ich freue mich schon auf das Gefecht, das zweifellos stattfinden wird, und zwar hinter verschlossenen Türen, wie Toto sagt."

"Aber ich denke, dass Langlebigkeit im besten Interesse aller ist, um einen gefestigten Sport zu haben, der eine klare Richtung für die Zukunft und seine Ziele hat."

