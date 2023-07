Elf Formel-1-Siege in Folge: Red Bull stellt McLaren-Rekord ein

Red Bull ist in der aktuellen Formel-1-Saison bisher ungeschlagen. Acht der zehn Rennen konnte Max Verstappen für sich entscheiden, die restlichen zwei Siege gingen an seinen Teamkollegen Sergio Perez. Zusammen mit dem Sieg beim Saisonfinale 2022 macht das für das Team elf Rennsiege in Folge.

Damit egalisiert Red Bull einen Rekord aus dem Jahr 1988. Damals gewann McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost ebenfalls elf Grand-Prix-Rennen in Folge. Schon beim nächsten Event in Ungarn könnte Red Bull diesen Rekord überbieten.

Das bringt selbst Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko zum Staunen. "Scheinbar wird mit jedem Sieg irgendein Rekord gebrochen", sagt er im ORF, "entweder gegen McLaren, sonst mit Max und dergleichen. Aber es war ziemlich eng."

"Schauen wir mal, was unser Auto in Budapest macht, was für Teile da sein werden. Nach dieser Erfolgsserie müssen wir einfach positiv in die nächsten Rennen gehen. Obwohl wir eine solche Siegesserie für unwahrscheinlich gehalten haben."

Horner: Und das ausgerechnet in Silverstone

Auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner betont: "Das ist ein unglaublicher Rekord. 1988 hat McLaren Honda diese elf Siege mit Senna und Prost erreicht. Wenn man bedenkt, dass wir das geschafft haben, ist das ein Zeugnis für die harte Arbeit des Teams, für das Engagement der Fahrer, für die Zuverlässigkeit und die Strategie."

"Es ist schwer, einen Grand Prix zu gewinnen", weiß der Brite. Dass der Meilenstein von elf Siegen in Folge ausgerechnet in Silverstone gelungen ist, mache es umso spezieller.

"Das ist etwas ganz Besonderes hier in Silverstone, unserer lokalen Rennstrecke. Das Werk ist nur 15 Meilen entfernt, und wir haben so viele Mitarbeiter, die in der Gegend wohnen. Dieses Ergebnis hier erreicht zu haben, ist etwas, auf das das ganze Team sehr stolz sein kann", lobt der Red-Bull-Teamchef seine Crew.

Und als wären elf Siege in Folge nicht schon genug Beleg dafür, wie dominant Red Bull ist, zeigt ein Blick etwas weiter zurück, wie viel das Team in der jüngeren Formel-1-Geschichte tatsächlich gewonnen hat. Denn in 20 der 21 letzten Grands Prix ging der Sieg stets an Red Bull. Einzig George Russell von Mercedes unterbrach diese Serie, indem er das Rennen in Brasilien 2022 für sich entschied.

Kann Red Bull alle Rennen der Saison gewinnen?

"Das ist eine phänomenale Erfolgsserie für uns", sagt Horner. Und so rückt auch die Möglichkeit, alle Rennen in dieser Saison zu gewinnen, in immer greifbarere Nähe. Bei den meisten Siegen in einer Saison führt Verstappen die Statistik mit 15 bereits an. Dieser Meilenstein gelang dem Niederländer im Vorjahr.

In diesem Jahr kommt er bereits auf acht Siege - und das bei noch zwölf ausstehenden Grands Prix. Die Erfolgsserie könnte also ungeahnte Höhen erreichen. "Solange sie anhält, wollen wir sie genießen und es auch versuchen zu erreichen", sagt Marko über das Ziel, auch alle weiteren Rennen zu gewinnen. "In Budapest haben wir noch nicht mal Halbzeit. Es ist noch ein weiter Weg, aber bis jetzt stimmt es."

