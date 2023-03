Emerson Fittipaldi: Fernando Alonso "noch fünf Jahre lang konkurrenzfähig"

Audio-Player laden

Mit seinen 41 Jahren ist Fernando Alonso der älteste Fahrer im 20-köpfigen Starterfeld der Formel-1-Saison 2023. Dass der Spanier im Grand-Prix-Sport debütiert hat, ist mittlerweile 22 Jahre her. Die Kombination aus seiner immensen Erfahrung und dem starken Aston Martin AMR23 ermöglicht es Alonso, erstmals seit Jahren wieder ernsthaft um Spitzenplatzierungen mitzufahren.

Bei den ersten beiden Saisonrennen in Bahrain und Saudi-Arabien wurde Alonso jeweils Dritter. Dabei überzeugte er auf dem Kurs in der Wüste von Sachir mit packenden Überholmanövern. Auf dem Stadtkurs in Dschidda verbuchte Alonso dann sogar drei Führungsrunden, nachdem er sich im Qualifying in die erste Startreihe gefahren hatte.

Wie lange der zweimalige Formel-1-Weltmeister seine Karriere angesichts der aktuell wiedererstarkten Form fortsetzen wird, ist offen. Alonsos Vertrag mit Aston Martin befindet sich im ersten von "mehreren" Jahren. Emerson Fittipaldi, seines Zeichens ebenfalls zweimaliger Formel-1-Weltmeister, kann sich vorstellen, dass Alonso noch bis zu fünf konkurrenzfähige Formel-1-Jahre vor sich hat.

Emerson Fittipaldi, inzwischen 76 Jahre alt, fuhr mit 49 noch IndyCar-Rennen Foto: Motorsport Images

"Fernando fährt extrem stark. Er ist die Überraschung der Saison. Für die Fans ist das toll und für Fernando freut es ich mich, dass er noch einmal so stark zurückgekommen ist", sagt Fittipaldi im Gespräch für die niederländische Ausgabe von 'Motorsport.com'.

Zur Erinnerung: Nach Ablauf der Saison 2018 zog sich Alonso vorübergehend aus der Formel 1 zurück, um unter anderem in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) anzutreten. Als Toyota-Werksfahrer wurde er zusammen mit den Ex-Formel-1-Piloten Sebastien Buemi und Kazuki Nakajima WEC-Champion der Saison 2018/19. Zudem gewann das Trio sowohl 2018 als auch 2019 die berühmten 24 Stunden von Le Mans.

Abgesehen von der WEC war Alonso in den Jahren 2017 und 2019 beim berühmten Indianapolis 500 der IndyCar-Serie dabei. Bei seinem Debüt 2017 hatte er Siegchancen bis er kurz vor Schluss mit Motorschaden aufgeben musste. 2019 scheiterte er dann bereits an der Qualifikationshürde. 2020 trat Alonso auch abseits von Rundkursen und Ovalen bei einem großen Event an, als er die berühmte Rallye Dakar bestritt.

Seit 2021 fährt Alonso wieder Vollzeit in der Formel 1 und ein Karriereende scheint angesichts der aktuellen Form nicht in Sicht. "Fernando war zwei Jahre lang weg aus der Formel 1, kam aber stark zurück. Voriges Jahr war schon bei Alpine stark unterwegs, aber jetzt läuft es noch besser. Für das Racing ist das einfach großartig", freut sich Fittipaldi.

Fittipaldi war in der IndyCar-Szene, wo er 1989 den CART-Titel und in den Jahren 1989 und 1993 das Indy 500 gewann, selber bis ins hohe Alter aktiv. Seinen Rücktritt verkündete der Brasilianer in der Saison 1996 nach einem schweren Unfall auf dem Michigan Speedway. Damals war er 49 Jahre alt. Seinen letzten Rennsieg feierte er 1995 im Alter von 48 Jahren. Er glaubt, dass der momentan 41-jährige Alonso noch eine Handvoll starker Jahre vor sich hat.

Nazareth 1995: Fittipaldis letzter Sieg - mit 48 vor Jacques Villeneuve und Stefan Johansson Foto: Motorsport Images

"So fit wie Fernando körperlich und mental ist, und so motiviert wie er ist, kann er noch fünf Jahre lang fahren und konkurrenzfähig sein. Sicherlich. Er kann solange fahren wie er das will", sagt Fittipaldi und stellt in diesem Zusammenhang den Faktor Motivation als entscheidend heraus.

"Du musst mental und körperlich gesund sein. Du musst fit und stark sein. Genauso wichtig ist aber die Motivation. Damit meine ich die Motivation, Rennen zu fahren und zu gewinnen. Fernando ist jemand, der extrem konkurrenzfähig ist", weiß Fittipaldi.

"Er wollte Indianapolis gewinnen, ging deshalb nach Indianapolis und hat fast gewonnen. Er wollte Le Mans gewinnen und hat Le Mans gewonnen. Jetzt will er in der Formel 1 wieder konkurrenzfähig sein. Das ist echte Leidenschaft und echte Motivation für den Sport", so Fittipaldi.

Start zum GP Saudi-Arabien 2023 in Dschidda: Fernando Alonso führt Foto: Motorsport Images

