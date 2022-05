Emerson Fittipaldi: Sergio Perez hat 2022 "die beste Chance seines Lebens"

Audio-Player laden

Nach fünf Rennen der laufenden Formel-1-Saison 2022 liegt Red-Bull-Pilot Sergio Perez auf dem dritten WM-Rang direkt hinter Teamkollege Max Verstappen. Zwar hat Perez im Gegensatz zu Verstappen noch keinen Saisonsieg eingefahren. Laut Emerson Fittipaldi aber hat der Mexikaner in diesem Jahr die beste Chance seiner Karriere, um vielleicht sogar Verstappen, zumindest aber Ferrari, gefährlich werden zu können.

Einer der beiden Ferrari-Piloten, nämlich der junge Carlos Sainz, liegt in der Formel-1-Gesamtwertung 2022 derzeit ebenso hinter Perez wie die beiden Fahrer des Weltmeisterteams Mercedes.

"Ich glaube, 'Checo' hat die beste Chance seines Lebens", sagt der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fittipaldi im Gespräch mit unseren niederländischen Kollegen von 'Motorsport.com Netherlands' und stellt heraus: "Er hat viel vom Team und von Max gelernt. Er fährt viel stärker [als in der Saison 2021]."

"Er geht jeden Grand Prix mit jeder Menge Selbstvertrauen an, denn er versteht das sowohl aerodynamisch als auch mechanisch neue Paket und kann sich darauf einstellen. Das war auch notwendig, denn die neuen Regeln verlangen einen etwas anderen Fahrstil. Und mittlerweile hat er sich besser darauf angepasst als noch bei den ersten zwei Grands Prix", sagt Fittipaldi, der Botschafter für Vegasinsider.com ist.

Emerson Fittipaldi traut "Checo" Perez in der Saison 2022 ganz Großes zu Foto: Motorsport Images

Seine "von außen getätigte Einschätzung", wonach Perez in diesem Jahr die größte Chance seines Lebens habe, begründet Fittipaldi direkt: "Es kommt mir so vor, als würde der Red Bull während der Rennen viel besser mit den Reifen umgehen als der Ferrari. Mit anderen Worten: Sie [bei Red Bull] können die Reifen viel mehr schonen als man es bei Ferrari kann. Das ist sehr gut für 'Checo', weil Red Bull somit auf abgefahrenen Reifen konstant schneller fahren kann. Das macht eine Menge aus."

"Ferrari", spannt Fittipaldi den Bogen zu den aktuellen Spitzenreitern in sowohl der Fahrer- als auch der Konstrukteurswertung, "ist im Qualifying extrem schnell. In den Rennen aber müssen sie ihrem Problem mit den Reifen auf den Grund gehen. Sie müssen es schaffen, die Reifen auf die Distanz gesehen besser zu verwalten. Das ist meiner Meinung nach der Bereich, in dem Ferrari Rückstand auf Red Bull hat."

"Warum ich das so betone? Weil 'Checo' Perez immer schon in der Lage war, sich die Reifen extrem gut einzuteilen. Er hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er die Reifen viel länger am Leben halten kann als die meisten anderen Fahrer. Und genau das könnte ihm in diesem Jahr massiv in die Karten spielen", so Fittipaldi.

Kann Perez mit den für ihn sprechenden Umständen sogar Verstappen ärgern? Foto: Motorsport Images

Kann Perez sogar seinen aktuellen Rückstand von 19 Punkten auf Teamkollege Verstappen aufholen? "Nun, seine Aufgabe ist sicherlich eine ganz schwierige. Mit Max mitzuhalten, das ist eine Herausforderung. Aber er hat das Talent. Und er hat die Chance, in diesem Jahr, seinem zweiten bei Red Bull, richtig gut auszusehen", urteilt der zweimalige Weltmeister aus Brasilien.

Auf konkrete Nachfrage, ob Perez Verstappen in dieser Saison ernsthaft gefährlich werden könne, antwortet Fittipaldi aus eigener Erfahrung: "Motorsport ist ein ganz schwieriger Sport. Wenn alle Umstände für dich sprechen, kannst du ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Für ihn muss wirklich alles passen: das Team, die Strategie im Rennen, der Boxenstopp, die Reifenwahl."

"Er kann es schaffen, aber es ist sehr komplex. Das liegt einfach daran, weil dieser Sport sehr komplex ist. Du brauchst wirklich alle Zutaten auf deiner Seite, um ein richtig gutes Rennen hinlegen zu können. Um einen Sieg einzufahren, braucht er wirklich außerordentlich starke Rennen. Dass er das Potenzial dafür hat, da bin ich mir aber sicher, ja", so der Brasilianer.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.