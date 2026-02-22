Energiemanagement 2026: Warum der Vollgas-Mythos nicht standhält

Die Befürchtungen, dass die Formel-1-Rennen 2026 von Energiemanagement dominiert werden und das Qualifying kein kompromissloses Spektakel mehr sein wird, haben eine ermüdende und falsche Welle der Nostalgie ausgelöst.

In der langjährigen BBC-Quizsendung "QI" gehört ein lautstark schräg klingender Ton samt dramatischem Lichtwechsel zu den prägenden Elementen der Show - immer dann, wenn einer der Kandidaten eine Antwort gibt, die nicht nur falsch, sondern auch peinlich vorhersehbar ist.

Es ist höchste Zeit, dass die Formel 1 etwas Ähnliches einführt, das man auslösen kann, sobald irgendwer von einer diffus erinnerten, angeblich "goldenen Ära" schwärmt, in der Fahrer angeblich jederzeit voll fahren konnten.

Exkurs: Die schöne neue Formel-1-Welt

Jene Unglücklichen, die sich dieser Tage persönlich zur Präsentation des neuen Aston Martin AMR26 eingefunden hatten, wären vollkommen im Recht gewesen, sofort auf den Knopf zu drücken. Die Veranstaltung hatte viel gemein mit dem Aufreißen eines exquisit verpackten Weihnachtsgeschenks, nur um darin ein Paar bordeauxrote Socken zu finden.

Man stelle sich die Szene vor: die weite Anreise nach Saudi-Arabien, um mit einem typischerweise desinteressierten und unbeteiligten Lance Stroll zu sprechen; Adrian Newey bleibt bis auf einen pflichtgemäßen Bühnenauftritt fern; und nur VIPs dürfen Fotos vom Auto machen - was ohnehin unerheblich ist, da es sich lediglich um eine neue Folierung eines Showcars handelt.

Diejenigen, die das Ganze von zuhause aus verfolgen, stecken derweil in einer Endlosschleife, weil jemand vergessen hat, die vorab aufgezeichneten Bilder der Enthüllung abzuspielen; parallel dreht der TikTok-Feed sprichwörtlich im Kiesbett durch. Niemand kommt auf die Idee, dass die Sache erheblich gewinnen würde, wenn Lance zum Abschluss durch den Raum tanzen würde.

Aber ich schweife ab.

Vieles ist noch unbekannt oder zumindest ungewiss, wie sich Qualifying und Rennen 2026 unter dem neuen Reglement entwickeln werden. Natürlich hat das nicht unerhebliche wettbewerbliche Paranoia ausgelöst, verbunden mit dem Wunsch, alles wieder dorthin zurückzuversetzen, wo es einmal war - selbst wenn das lediglich ein Ort ist, an dem man es in der Erinnerung verortet.

Angesichts der Häufigkeit, mit der sich der Zyklus aus Energierückgewinnung und -abgabe in jeder Runde vollziehen muss, wird Energiemanagement auch im Qualifying eine Rolle spielen. Das dürfte die größte Umstellung darstellen, da es in dieser Session darum geht, die schnellste Runde zu setzen. Verständlich - doch die Skepsis darüber sickert in eine allgemein dystopische Sicht auf das neue Reglement durch, wie Strolls Antwort auf die Frage zum Qualifying zeigt.

Wie Lance Stroll die neue Formel 1 beschreibt

"Leider hat sich der Motorsport mehr in diese Richtung entwickelt", sagte er. "Seit ich dabei bin, also in den letzten zehn Jahren, geht es selbst in den Rennen um Kraftstoff-Management, Reifen-Management, sodass man einfach nicht permanent voll fährt. Und selbst mit den Reifen, die wir jetzt haben, und sogar in vielen Qualifying-Runden unter bestimmten Bedingungen fährt man nicht voll."

"Also ja, ich würde gern in einer Ära der Formel 1 fahren, in der wir Rennen mit Nachtanken gesehen haben, mit leichten Autos, guten Reifen, in denen immer voll gefahren wurde. Aber leider haben wir das heute nicht."

Also - früher war es besser. Aber wann genau früher?

War früher wirklich alles besser?

Denis Jenkinson, als Doyen der Motorsportjournalisten verehrt, nahm 1973 in einer Kolumne mit dem Titel "When Did You Lose Interest?" ("Wann habt ihr das Interesse verloren?") die trügerische Nostalgie in all ihrer Subjektivität aufs Korn.

"Ich kann nahezu garantieren", schrieb er, "dass ich, wenn ich in Brands Hatch durchs Fahrerlager gehe, um mir den neuen Shadow anzusehen, jemandem begegnen werde, der sagt: 'Grand-Prix-Autos sind nicht mehr das, was sie einmal waren, oder?', in der Hoffnung, mich in ein Gespräch über seine persönliche Abneigung zu verwickeln."

Von diesen Abneigungen gab es viele. Der gemeinsame Nenner war die Geringschätzung des "modernen" Rennsports im Vergleich zu einer verklärten Erinnerung an vergangene Zeiten.

"Die Einwände decken ein breites Spektrum ab, wie: 'sie sehen alle gleich aus', 'man kann den Fahrer nicht arbeiten sehen', 'all diese schicken Sponsoren', 'die Farben, in denen sie sie heutzutage lackieren', 'man kann das Gesicht des Fahrers mit diesen Raumfahrerhelmen nicht sehen' und 'sie haben alle Cosworth-Motoren'. Während ich mir all diese Klagen anhöre, habe ich das Gefühl, dass Menschen, die 'das Interesse verloren' haben, bemerkenswert gut über die aktuelle Szene informiert sind!"

Wann hörte die Formel 1 auf, die Formel 1 zu sein?

Man stellt sich vor: Hätte "Jenks" lange genug stillgestanden, irgendein älterer Herr mit seinem Rollator wäre auf ihn zugekommen - und hätte ihm ins Ohr geraunt, der Motorsport sei den Bach heruntergegangen, als Rudolf Caracciola in "Tabac" in die Mauer krachte und sich das Bein zertrümmerte.

"Gelegentlich kann ich einen konkreten Zeitpunkt in der Geschichte des Grand-Prix-Sports ausmachen, etwa 'als Alfa Romeo den 158 zurückzog' oder 'als Hawthorn und Collins starben' oder sogar 'als Jim Clark starb', aber das ist selten, und die meisten Nörgler können nicht genau sagen, wann sie das Interesse verloren haben."

"Sie wissen nur genau, dass sie 'Stewart und sein Team' oder 'den schwarz-goldenen Lotus' oder 'die kleinen Rollschuh-Räder' oder 'die Werbung und die seltsamen Farben' nicht mögen - kurz gesagt, sie mögen nichts von dem, was aktuell ist. Um ehrlich zu sein, es sind professionelle Nörgler, die alle neuesten Trends verfolgen, nur um sich beschweren zu können."

Reifen waren schon früher ein großes Thema

In unserer Gegenwart grassiert der populäre Irrglaube, dass in früheren Epochen der Formel-1-Geschichte die Fahrer immer voll gefahren seien und dass das Management von Faktoren wie Kraftstoff und Reifen eine moderne Erfindung sei, die den Fans aufgezwungen wurde. Unsinn - wie Stirling Moss nach seinem Sieg beim Grand Prix von Argentinien 1958 gegen stärkere Ferrari hätte berichten können: Er gewann durch cleveres Reifenmanagement.

Bei einer McLaren-Veranstaltung im Winter erhielt Oscar Piastri eine suggestive Frage eines anwesenden Journalisten. Sinngemäß: Niemand verstehe das Energiemanagement und das Reglement 2026 sei ein Affront gegen die Kernphilosophie der Formel 1. Piastri wehrte das so gut es ging ab, doch Martin Brundle, Moderator des Abends, sprang ihm mit notwendigem Kontext zur Seite.

Lando Norris verbremst sich in der Formel-1-Saison 2025 Foto: LAT Images

Brundle sagte: "Es war immer dasselbe, ob mit Stirling Moss und Juan Manuel Fangio damals oder mit Jackie Stewart, Graham Hill und Jim Clark. Damals waren es Antriebswellen, Kreuzgelenke, Getriebe im Allgemeinen, Motoren, Aufhängung, Kupplung - wir haben immer irgendetwas geschont."

"Selbst in den furchteinflößenden Turbojahren der 1980er hatten wir 220 Liter Kraftstoff, also sind wir während des gesamten Rennens brutal vom Gas gegangen und gerollt, weil das die einzige Möglichkeit war, mit einer halbwegs konkurrenzfähigen Leistung und noch verbleibendem Kraftstoff ins Ziel zu kommen."

"Ich bin einmal auf dem Weg zur Ziellinie liegengeblieben und habe in Adelaide den dritten Platz verloren, weil ich nicht sorgfältig genug damit umgegangen bin. Man musste also immer irgendetwas schonen", erklärte Brundle.

Gab es jemals eine "Vollgas-Formel-1"?

Gab es jemals eine Phase im Grand-Prix-Sport, in der man tatsächlich die ganze Zeit voll fahren konnte? Nun, ja - für ein kurzes Zeitfenster. Aber war das wirklich gut? Darüber lässt sich streiten.

Brabham legte 1982 den Grundstein, als das Team das Nachtanken als strategisches Element wieder einführte - statt als praktische Notwendigkeit, wie es in den frühen Jahren der Weltmeisterschaft gewesen war. Designer Gordon Murray optimierte den BT50 auf einen kleinen Tank, damit das Auto zwischen den Stopps schneller fahren konnte, doch die damaligen Realitäten der Zuverlässigkeit (gefolgt vom Verbot des Nachtankens ab 1983) verdeckten die Möglichkeiten.

Als das Nachtanken 1994 zurückkehrte, erkannten manche Teams schneller als andere die taktischen Möglichkeiten unterschiedlicher Tankfüllungen und deren Einfluss auf das Renntempo. Auch die Zuverlässigkeit spielte eine Rolle. Doch Ende der 1990er-Jahre waren Rennen faktisch Vollgas-Sprints zwischen den Boxenstopps.

Ferrari-Boxenstopp mit Nachtanken in der Formel-1-Saison 2003 Foto: Getty Images

Es war eine Ära spektakulär schneller Autos, aber auch einer Dominanz eines einzelnen Teams. Die Ferrari-Fahrzeuge von 2001 bis 2004 waren alle auf die Philosophie kleiner Tanks optimiert und perfektionierten das Sprint-Stopp-Sprint-Stopp-Sprint-Konzept, nun gestützt auf höhere Zuverlässigkeit. Viele Fans erinnern sich daran als eher langweilige Phase.

Der Versuch, die Formel 1 zu "retten"

Das ist keine rein subjektive Sicht, denn um diese Zeit begannen die Achse Bernie Ecclestone und Max Mosley in Panik zu geraten über die Auswirkungen der Ein-Team-Dominanz auf die weltweiten Einschaltquoten und starteten eine lächerliche Serie aus dem Hut gezauberter Regeländerungen in einem verzweifelten Versuch, das Spektakel zu verbessern.

Allein 2005, eine Saison, die durch das absurde Verbot von Reifenwechseln im Rennen verzerrt war, wurde das Qualifying-System so oft überarbeitet, dass es nicht überrascht hätte, wenn Mosley angekündigt hätte, das Feld werde künftig durch das Spiel "Flaschendrehen" bestimmt. (Fotostrecke: 10 denkwürdige Regeländerungen)

Letztlich wurde das Nachtanken wieder verboten und das System verpflichtender Reifenwechsel mit unterschiedlichen Mischungen eingeführt - mit dem ausdrücklichen Ziel, das Vollgas-Racing zu beenden, weil es tatsächlich ziemlich langweilig war. Wer freiwillig in diese Ära zurückkehren möchte, sollte sich daran erinnern.

Warum wir uns gerne zurückerinnern

Doch Nostalgie ist schließlich die Rückkehr in die unbeschwerten Tage der Kindheit und Jugend, nicht wahr? Jene, die sich nach den 1990ern und 2000ern sehnen, sind in dieser Zeit aufgewachsen, selig ahnungslos, dass ihre Älteren die 1980er-Jahre für besser hielten.

Und in den 1980er-Jahren wiederum verschmähten die damals Gereiften das aktuelle Geschehen und sehnten sich nach der breitreifigen, angeblich goldenen Ära der 1970er - die, wie "Jenks" festhielt, viele Rennsportfans eines gewissen Alters ratlos zurückließ.

Man könnte fortfahren - aber Rudolf Caracciola steht schon bereit. Man möge ihm bitte sein Bier halten. Und seinen Gehstock.

Hinweis: Dieser Artikel erschien im englischen Original bei unserer Schwesterplattform Autosport - jetzt abonnieren und alle Autosport-Inhalte lesen!