Vettels Telefonnummer: Nur ein aktiver Formel-1-Fahrer kennt sie

Als Sebastian Vettel am Ende der Formel-1-Saison 2022 zurücktrat, war der Abschiedsschmerz im Paddock groß. Das komplette Fahrerlager stand zusammen, um den viermaligen Weltmeister noch einmal zu feiern, was deutlich machte, welchen Eindruck er als Fahrer und als Mensch hinterlassen hatte.

Für viele war er Vorbild, für einige ein Freund. Doch nur einer im aktiven Fahrerfeld der Formel 1 kennt die private Telefonnummer des Deutschen. Das zumindest sagt Stoffel Vandoorne, der 2023 als Testfahrer in Vettels ehemaligem Team Aston Martin fungiert.

Wie 'RTL' berichtet, soll sich der Belgier Ende 2022 bei Fernando Alonso nach Vettels Nummer erkundigt haben, um sich zu verabschieden und ihm für seine Zukunft alles Gute zu wünschen. Doch Alonso entgegnete: "Ich habe seine Nummer nicht. Nur Lewis (Hamilton; Anm. d. Red.) hat seine Nummer."

Hamilton und Vettel verband neben der Leidenschaft für den Rennsport vor allem ihr soziales Engagement, in dem sie sich gegenseitig immer wieder bestärkten. Nicht umsonst bezeichnete Hamilton den Deutschen als "einen Verbündeten innerhalb des Sports".

"Ich hoffe, dass wir immer Freunde bleiben werden. Und ich hoffe, dass wir auch außerhalb des Rennsports noch andere Dinge zusammen machen können", sagte er angesichts von Vettels Rücktritt im vergangenen Jahr. Mit seiner Nummer dürfte ihm das zumindest leichter fallen als so manchem Fahrerkollegen.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht nur Hamilton Vettels private Telefonnummer kennt. Das dürfte auch auf Mick Schumacher zutreffen, für den Vettel nicht nur ein Freund, sondern auch Mentor war. Allerdings ist Schumacher 2023 kein Stammfahrer mehr, zählt also genau genommen nicht zur Startaufstellung.

Schumacher verlor Ende 2022 sein Cockpit bei Haas, bleibt in diesem Jahr als Mercedes-Reservist aber Teil ds Paddocks. Vettel hofft, dass sein junger Landsmann es zurück in ein Stammcockpit schafft: Ich wünsche mir natürlich, dass ihm das gelingt. Denn vom Potenzial gehört er da hin (in die Formel 1; Anm. d. Red.)."

