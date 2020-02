Entscheidung gefallen: Formel-1-Rennen in China kurz vor Absage

Der China-Grand-Prix steht kurz vor der Absage. Weil sich keine Verbesserung in der Situation rund um den Coronavirus eingestellt hat, sollen sich die chinesischen Behörden darauf verständigt haben, das Rennen am 19. April abzusagen. Eine offizielle Mitteilung könnte noch am heutigen Mittwoch seitens der FIA und der Formel 1 erfolgen.

Allerdings ist wahrscheinlich, dass das Rennen vorerst nicht vollständig abgesagt, sondern verschoben wird. Die Formel 1 würden den Großen Preis von China gerne abhalten, sobald es die Gesundheitssituation zulässt. Möglichkeiten, wie man das Rennen noch in den Kalender bekommt, sollen heute auf einem Treffen der Sportlichen Arbeitsgruppe diskutiert werden.

Weil der Kalender aber ohnehin schon voll ist und die Teams keine Triple-Header wollen, steht wohl nur eine Verlängerung der Saison im Raum. Weil Abu Dhabi vertraglich das Saisonfinale austrägt, könnte der Grand Prix auf Mitte Dezember verschoben werden, während China am ursprünglichen Abu-Dhabi-Termin ausgetragen wird.

Das Formel-1-Rennen in Schanghai - rund 800 Kilometer vom Epizentrum Wuhan entfernt - ist nicht der erste Sportevent, der dem Virus zum Opfer fällt. Auch die Formel E hat ihr Rennen im März bereits abgesagt, dazu wurden Events wie die Chinesische Fußball-Liga, die Leichtathletik-Weltmeisterschaft oder die China Open im Snooker gestrichen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte vor einiger Zeit bereits den Notstand ausgerufen. Bisher gibt es mehr als 44.000 bestätigte Coronafälle mit mehr als 1.100 Toten. Laut einer Studie könnte jeder fünfte Betroffene im Epizentrum des Virus an der Krankheit versterben.

Weitere Co-Autoren: Frankie Mao. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.