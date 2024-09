Entscheidung gefallen: McLaren unterstützt Norris im WM-Kampf

Der Titelkampf in der Formel-1-Saison 2024 spitzt sich immer mehr zu. In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft hat McLaren gute Chancen, Red Bull noch vom Thron zu stoßen. Vor dem Rennen in Aserbaidschan trennen die beiden Teams nur acht Punkte. In der Fahrerwertung fordert Lando Norris den Red-Bull-Piloten Max Verstappen heraus, die beiden trennen 62 Punkte. Da Norris noch Titelchancen hat, muss Oscar Piastri im Notfall die zweite Geige spielen.

Laut Teamchef Andrea Stella hat sich Piastri bereit erklärt, Norris den Vortritt zu lassen, wenn der Brite noch eine realistische Chance hat, Verstappen im Titelkampf zu schlagen. Um Red Bull in der Konstrukteurs-WM zu schlagen, braucht McLaren aber gute Ergebnisse von Norris und Piastri. Das ist eine Kehrtwende, denn in Monza hatte McLaren noch Piastri per Stallorder bevorzugt, um dem Australier den ersten Sieg zu schenken.

Gegenüber BBC erklärt Stella, wie McLaren zu der Entscheidung kam, Norris den Vorzug zu geben. Er sagt: "Wir haben uns entschieden, Lando im Kampf um den Titel zu unterstützen. Dabei wollen wir aber unsere Prinzipien nicht zu sehr über Bord werfen. Die Interessen des Teams stehen für uns immer an erster Stelle. Sportlichkeit ist uns im Motorsport sehr wichtig. Wir wollen auch fair mit beiden Fahrern umgehen."

Die Gespräche mit den beiden Fahrern seien sehr gut verlaufen, so Stella. "Ich habe Oscar gefragt: 'Bist du bereit, einen Sieg herzugeben? Er antwortete: 'Es ist schmerzhaft, aber wenn es das Richtige ist, dann werde ich es tun.' Jeder Fahrer will gewinnen. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wie viel Teamwork und Reife in ihnen steckt."

McLaren will von Rennen zu Rennen sehen, ob es weiterhin nötig ist, Norris den Vorzug zu geben. Sollte Norris viel Boden auf Verstappen verlieren, müsste Piastri seinen Teamkollegen nicht mehr unterstützen. Dann hat für McLaren nur noch die Konstrukteurs-WM Priorität. Nach Baku wird die Situation also neu bewertet. Das Ziel ist klar: McLaren will beide Formel-1-Titel gewinnen.