Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Ocon warnt: Überholen mit neuen Formel-1-Autos 2026 wirkt "schwierig"

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone

MotoGP
MotoGP
Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone
Formel 1

Entwicklungsfahrer: Mercedes holt Formel-2-Pilot mit deutschen Wurzeln

Nach Doriane Pin hat Mercedes auch Joshua Dürksen und Anthony Davidson als Entwicklungsfahrer für 2026 bestätigt - Dürksen fährt 2026 in der Formel 2

Ruben Zimmermann
Ruben Zimmermann
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Entwicklungsfahrer: Mercedes holt Formel-2-Pilot mit deutschen Wurzeln

Joshua Dürksen ist neuer Entwicklungsfahrer bei Mercedes

Foto: Mercedes-Benz

Nachdem Mercedes bereits zuvor bekanntgegeben hatte, dass F1-Academy-Champion Doriane Pin in diesem Jahr zur Entwicklungsfahrerin befördert wird, hat das Team am Montag zwei weitere Entwicklungspiloten für die Formel-1-Saison 2026 bestätigt.

Einer davon ist Formel-2-Pilot Joshua Dürksen. Der 22-Jährige stammt aus Paraguay, hat allerdings deutsche Wurzeln und ging in seinen ersten Jahren im Formelsport auch bereits mit einer deutschen Rennlizenz an den Start.

Seit 2021 fährt er jedoch wieder unter der Flagge Paraguays und holte seitdem unter anderem vier Rennsiege in der Formel 2. Die vergangene Saison im Formel-1-Unterbau beendete er auf Gesamtplatz neun, und auch 2026 wird er wieder in der Formel 2 an den Start gehen.

"Aufgrund seines Rufs als starker Rennfahrer, seiner schnellen Entwicklung und seiner herausragenden Leistungen gilt Dürksen weithin als einer der vielversprechendsten jungen Fahrer auf der internationalen Formelsport-Karriereleiter", heißt es von Mercedes.

"Der Paraguayer wird neben seinem Formel-2-Programm Simulatoraufgaben übernehmen und mehrere Testtage mit älteren Fahrzeugen (TPC) durchführen", kündigen die Silberpfeile an.

Der dritte Pilot im Bunde der Entwicklungsfahrer ist Ex-Formel-1-Pilot Anthony Davidson. Der Brite absolvierte zwischen 2002 und 2008 insgesamt 24 Rennen in der Königsklasse und ist mit bereits 46 Jahren deutlich älter als Dürksen und Pin (beide 22).

Mercedes erklärt: "Der ehemalige Formel-1-Fahrer Anthony Davidson, der maßgeblich an der Entwicklung des Fahrzeugs für die Saison 2026 beteiligt war, wird die Simulatorarbeit weiter unterstützen und auch die Leitung der Simulatorfahrer übernehmen."

Dritter Fahrer des Teams wird derweil Frederik Vesti, der bereits im vergangenen Jahr Ersatzpilot neben Valtteri Bottas war. "Fred sorgt in seiner Rolle als dritter Fahrer für wichtige Kontinuität und technisches Know-how, das uns hinter den Kulissen stärkt", betont Teamchef Toto Wolff.

Laut Mercedes wird der 24-Jährige für das Team im Simulator arbeiten und an den Rennwochenenden persönlich vor Ort sein.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Vorwürfe gegen Mercedes: Toto Wolff reagiert eindeutig
Mehr von
Ruben Zimmermann

Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Formel 1
Formel 1
Team-Botschafter: Jenson Button heuert bei Aston Martin an

Vorwürfe gegen Mercedes: Toto Wolff reagiert eindeutig

Formel 1
Formel 1
Vorwürfe gegen Mercedes: Toto Wolff reagiert eindeutig

Livestream: Mercedes-Season-Launch vor der Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Livestream: Mercedes-Season-Launch vor der Saison 2026
Mehr von
Anthony Davidson

Experte: Nicht sicher, ob Max Verstappen im McLaren die WM anführen würde

Formel 1
Formel 1
Experte: Nicht sicher, ob Max Verstappen im McLaren die WM anführen würde

Anthony Davidson enthüllt die wahre Ursache für Piastris Abflug

Formel 1
Formel 1
Baku
Anthony Davidson enthüllt die wahre Ursache für Piastris Abflug

"Nicht mehr derselbe Fahrer" - Hamiltons Leistungsfrage

Formel 1
Formel 1
Hungaroring
"Nicht mehr derselbe Fahrer" - Hamiltons Leistungsfrage
Mehr von
Mercedes

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Ex-Fahrer erklärt: Warum George Russell 2026 WM-Favorit ist

Formel 1
Formel 1
Ex-Fahrer erklärt: Warum George Russell 2026 WM-Favorit ist

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP-Test in Sepang
MotoGP-Liveticker: Der erste Testtag in Sepang mit allen Fahrern

Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Formel 1
F1 Formel 1
Mercedes Favorit: Kimi Antonelli peilt Titelkampf 2026 an

Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Barcelona
Mercedes-Technikchef: Das war die größte Überraschung beim Shakedown

"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen

Formel 1
F1 Formel 1
"Wertvolle Erfahrung": Ferrari testet aktive Aerodynamik im Regen