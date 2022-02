Enzo-Ferrari-Film: Hugh Jackman steigt aus, Penelope Cruz ein

Audio-Player laden

Nachdem erst Christian Bale und dann Hugh Jackman für die Rolle des Enzo Ferrari im geplanten Biopic über den Ferrari-Gründer angedacht waren, steht nun fest, wer die Motorsport-Legende spielen wird, und zwar Adam Driver.

Wie das Society-Magazin 'Variety' berichtet, hat der 38-Jährige neben Stars wie Penelope Cruz und Shailene Woodley unterschrieben, um in dem Projekt von Regisseur Michael Mann mitzuwirken. Es basiert auf dem Buch "Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races" von Brock Yates aus dem Jahr 1991.

Die Geschichte folgt Ferraris Werdegang ab dem Sommer 1957, als seine Ehe mit Laura (gespielt von Cruz) aufgrund einer Affäre mit Lina Lardi (gespielt von Woodley) und nach dem Tod seines Sohnes Dino im Jahr 1956 in die Brüche ging.

Passionsprojekt von Regisseur Mann

"Dass diese wunderbar talentierten Künstler, die Schauspieler Adam Driver, Penelope Cruz und Shailene Woodley, diese einzigartigen Charaktere vor Ort in Modena und der Emilia-Romagna zum Leben erwecken können, ist eine erfüllte Vision", schwärmt Regisseur Mann über den Hauptcast für sein Biopic.

Er selbst wurde als ausführender Produzent der Fernsehserie "Miami Vice" berühmt. Anfang der 1990er Jahre wiederholte er seinen Erfolg auf der großen Leinwand mit "Last of the Mohicans". Es folgten die Blockbuster "Heat" und "The Insider". Der Ferrari-Film sei für ihn ein persönliches Passionsprojekt.

Nachdem ursprünglich Bale für die Hauptrolle vorgesehen war, aber absagte, wurde X-Men-Star Jackman damit in Verbindung gebracht. Doch auch er hat zurückgezogen. Warum ist unklar. Der Australier ist derzeit in viele andere Projekte involviert - darunter die Broadway-Produktion "The Music Man".

Adam Driver spielt Enzo Ferrari

Nun wird also Driver zu Enzo Ferrari. Vielen dürfte der US-Amerikaner in seiner Rolle als Kylo Ren aus "Star Wars" bekannt sein. Jüngst verkörperte er Maurizio Gucci in dem Oscar-nominierten Biopic "House of Gucci" an der Seite von Lady Gaga.

"Adam Driver ist einer der talentiertesten und faszinierendsten Schauspieler, die es aktuell gibt, und wir könnten nicht begeisterter sein, ihn neben Penelope zu sehen, deren legendäre Karriere mit jeder Rolle, die sie übernimmt, wächst", betont Adam Fogelson von STX Films, die den Ferrari-Film vertreiben werden.

"Ferrari ist so viel mehr als eine Geschichte über einen Mann und seine Maschine. Es ist eine außergewöhnliche und emotionale Geschichte, die Michael seit Jahren entwickelt hat, und das gesamte Team von STX freut sich auf den Beginn der Produktion mit dieser Traumbesetzung und diesem Filmemacher."

Ein früherer Versuch, den Film mit Al Pacino in der Hauptrolle und unter der Regie von Sydney Pollack ("Jenseits von Afrika") zu verfilmen, war 2004 gescheitert.

