Erbe von Sir Stirling Moss: Der Kampf um 33 Millionen Euro

Die Familie der verstorbenen Formel-1-Legende Sir Stirling Moss ist Berichten zufolge in einen Rechtsstreit um den Nachlass seiner Witwe, Lady Susie, verwickelt. In dem Disput kämpft sein Sohn Elliot Moss gegen seine Tochter Allison Bradley um Vermögenswerte im Wert von rund 33,5 Millionen Euro (28 Millionen Pfund), einschließlich historischer Rennsport-Memorabilia.

Nach dem Tod von Lady Susie im Jahr 2023 hinterließ ihr Testament aus dem Jahr 2022 den gesamten Nachlass der Tochter von Moss. Elliot argumentiert nun für die Verwendung einer Version aus dem Jahr 2002, da er glaubt, dass diese den Wunsch seines Vaters richtig widerspiegle. Demnach würde er 75 Prozent des Erbes erhalten, inklusive der Rennpokale seines Vaters und eines wertvollen Helms. Bradley würde in diesem Szenario lediglich 25 Prozent des Nachlasses erben.

Er behauptet zudem, dass das Testament von 2022 unter Zwang unterzeichnet wurde oder sogar von jemand anderem als ihr selbst unterschrieben worden sein könnte. Er fügt hinzu, dass sie von Familienfreund Richard Frankel beeinflusst wurde, während sie nach dem Tod ihres Mannes angeblich mit Depressionen und einer Alkoholsucht zu kämpfen hatte.

Vorwürfe gegen das Umfeld

Berichten zufolge habe er "Lady Susie weiterhin mit Alkohol versorgt, wenn er sie besuchte". Tatsächlich bezeichnete die anwaltliche Vertreterin der Familie, Emma Myers, die Angelegenheit als "alles ein bisschen zwielichtig". Dennoch wurde Frankel in dem Fall nicht als Partei benannt.

Laut Berichten habe Bradley, die Tochter aus Moss' zweiter Ehe mit Elaine Barbarino, ihn nur selten besucht. Zudem hieß es im Testament von 2002 angeblich, Lady Susie wisse, "was in meinem Herzen ist, und sie wird sicherstellen, dass es geschieht".

Bis zum Jahr 2021 hatte Lady Susie den Helm angeblich verloren, er wurde bisher nicht gefunden. Nun, nach ihrem Ableben, wird ihr vorgeworfen, sie habe versucht, die "Zuneigung gegen ihren Sohn zu vergiften".

Tragische Details aus der Zeit der Trauer

Seine Anwältin, Tracey Angus KC, übermittelte der britischen Sun das folgende Statement: "Lady Susies komplexe Trauerstörung führte zu einer Eskalation ihrer Depressionen. Sie verursachte Bitterkeit und einen Vertrauensverlust gegenüber anderen Personen, denen sie früher nahestand und denen sie vertraut hatte."

"Nach dem Tod von Sir Stirling trug Lady Susie die Urne mit seiner Asche bei sich, wiegte sie und tupfte sich gelegentlich seine Asche hinter die Ohren. Bis Januar 2022 hatte sich Lady Susie völlig in sich selbst zurückgezogen und wusste oft nicht, welcher Tag oder welches Datum gerade war. Sie vergaß Gespräche, die sie in der Vorwoche geführt hatte, und hatte keine Ahnung, was in der Welt um sie herum geschah."

Das Statement fährt fort: "Zwischen 2020 und 2023 wurde Lady Susie dreimal aufgrund von alkoholbedingten Körperschäden im Krankenhaus behandelt. Lady Susie war geistig und körperlich gebrechlich, was sie besonders anfällig für ungebührliche Einflussnahme machte."

Ein Termin für eine Anhörung steht noch nicht fest, und es ist möglich, dass der Fall nie vor Gericht geht, sollten sich die Parteien vorher außergerichtlich einigen.