Erfahrener Formel-1-Ingenieur Mark Slade wechselt zu Haas

Der erfahrene Formel-1-Renningenieur Mark Slade hat sich dem Haas-Formel-1-Team angeschlossen und wird ab dem Singapur-Grand-Prix das Auto von Kevin Magnussen übernehmen. Slade ersetzt Ed Regan, der das Team am Ende dieser Saison verlässt und vor seinem offiziellen Ausscheiden eine Bürofunktion übernimmt.

Slade bringt eine Fülle von Erfahrungen mit, die er bei McLaren, Renault und Mercedes gesammelt hat und ist eindeutig eine wertvolle Ergänzung für das Team.

Er kam 1991 zu McLaren und arbeitete in den 18 Jahren bei dem Team aus Woking in verschiedenen technischen Funktionen, insbesondere mit Mika Häkkinen, David Coulthard und Kimi Räikkönen, der 2003 und 2005 zweimal knapp am Titel vorbeischrammte.

Mark Slades bisherige Stationen in der Formel 1

Für die Saison 2010 ging er zu Renault, doch 2011 wechselte er zu Mercedes, um Michael Schumacher als Ingenieur zu betreuen und wurde unterstützt von Peter Bonnington, dem derzeitigen Renningenieur von Lewis Hamilton.

Auch bei Mercedes blieb er jedoch nur eine Saison, bevor er 2012 wieder zu Renault wechselte. Er arbeitete beim Enstone-Team während der Lotus-Jahre, als er wieder mit Räikkönen zusammengeführt wurde.

Von 2017 bis 2019 betreute er Nico Hülkenberg beim Renault-Werksteam, der zufälligerweise mit einer möglichen Zukunft bei Haas in Verbindung gebracht wurde. Seine letzte Aufgabe bei Renault war die Zusammenarbeit mit Esteban Ocon im Jahr 2020, bevor das Team am Ende der Saison umstrukturiert wurde. Danach verließ er das Team und war seitdem nicht mehr an der Seitenlinie tätig.

Slade "ist ein großartiger Ingenieur"

Slade wird von Fahrern, zu denen er eine enge Beziehung aufgebaut hat, wie Heikki Kovalainen, der 2008 und 2009 bei McLaren und 2013 kurz bei Lotus mit ihm zusammenarbeitete, sehr geschätzt.

"Ich denke, Mark Slade als meinen Ingenieur zu haben, war ein wichtiger Faktor", sagt der Finne über ihre Beziehung. "Es war relativ einfach, mit ihm [bei Lotus] zu arbeiten, denn ich kannte ihn aus der Zeit bei McLaren und wusste, wie er arbeitet."

"Er wusste auch, was ich brauchte. Wenn ich nicht mehr weiter wusste, konnte er mir Vorschläge machen, indem er sich die Telemetriedaten ansah, das war wirklich hilfreich. Ich hatte eine gute Zeit bei McLaren mit ihm und er hat mit einigen wirklich guten Fahrern gearbeitet. Er ist offensichtlich ein großartiger Ingenieur."

Mit Bildmaterial von LAT.