"Erfreulicher Start": AlphaTauri zufrieden mit Testauftakt von Gasly

Für AlphaTauri und Pierre Gasly liefen die Testfahrten in Barcelona bislang recht erfolgreich. Nachdem Yuki Tsunoda zum Auftakt am Mittwoch Platz sieben belegt hatte, konnte Gasly am zweiten Tag sogar auf Platz zwei fahren und lag dabei nur zwei Zehntelsekunden hinter dem Ferrari von Charles Leclerc.

Mit 147 Runden war Gasly dabei sogar der fleißigste Fahrer des Tages. "Es war gut, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie das Auto funktioniert. Bis jetzt war es recht positiv", fasst er den ersten Eindruck zusammen. "Gleich aus der Box heraus habe ich mich im Auto sehr wohlgefühlt, und es hat so reagiert, wie ich wollte."

Zwar weiß Gasly, dass AlphaTauri noch am Anfang steht und dementsprechend viel Arbeit vor sich hat, "aber es war ein erfreulicher Start in das Jahr", lobt er und kündigt an, am Freitag ein paar Set-ups ausprobieren zu wollen: "Wir haben einige gute Ideen, die wir ausprobieren möchten. Aber ich bin sicher, dass wir noch mehr Performance in uns haben."

Der leitende Renningenieur Jonathan Eddolls führt das Programm von AlphaTauri noch etwas konkreter aus: "Nach einigen Aero-Rake-Läufen heute Morgen - um die Mappings zu charakterisieren - begannen wir direkt mit der Abstimmungsarbeit und erkundeten eine Reihe verschiedener Richtungen", sagt er. "Das Basisauto war bereits auf dem richtigen Weg, aber wir haben aus den größeren Änderungen noch etwas gelernt."

"Während der Mittagspause frischte der Wind auf und die Strecke wurde langsamer, was in Kombination mit dem härteren C1-Reifen den Grip und die Balance zu Beginn des Nachmittags schwieriger machte als am Morgen. Mit einigen Abstimmungsarbeiten konnten wir dies jedoch verbessern, und als wir in der letzten Stunde auf den weicheren Reifen wechselten, war Pierre insgesamt zufriedener mit dem Auto."

"Abgesehen von ein paar kleinen Problemen blieb das Auto zuverlässig, und so konnte sich das Team auf die Performance konzentrieren", so Eddolls weiter. "Obwohl bis zum ersten Rennen noch ein Berg an Arbeit vor uns liegt, machen wir gute Fortschritte und freuen uns darauf, morgen weitere Punkte abzuhaken, einschließlich des Regentests am Nachmittag."

