Erklärt: Warum die Monaco-Ergebnisse noch nicht endgültig sind

Kurz nachdem die Zielflagge in Monaco am 4. Juni 2026 gefallen war, wurde klar, dass sich die finalen Ergebnisse möglicherweise noch ändern könnten, da Alpine ein Right of Review beantragte. Fünf Tage später wurde die Endwertung angepasst - aber anstatt die Angelegenheit zu klären, öffnete das erneut die Tür für Anfechtungen der Ergebnisse.

McLaren und Red Bull legten Protest ein, während Mercedes eine weitere Überprüfung beantragte, wobei eine neue Anhörung für Samstag angesetzt wurde.

Kimi Antonelli gewann das Rennen, Lewis Hamilton wurde Zweiter. Doch das Schicksal des letzten Podiumsplatzes blieb unklar. Pierre Gasly überquerte die Ziellinie als Dritter, wurde später jedoch auf Platz sieben zurückversetzt, wodurch Red Bulls Isack Hadjar auf dem Podium feiern durfte - nur um einige Tage später wieder auf Platz vier zurückgestuft zu werden, wobei weitere Änderungen weiterhin möglich sind.

Also, was ist hier eigentlich los? Könnten sich die Ergebnisse erneut ändern? Und wann wird das alles enden?

Was ist tatsächlich passiert?

Eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Strafen wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse wurde während des Monaco-Grand-Prix verhängt. Fünf Fahrer - darunter zweimal Alpine-Pilot Pierre Gasly - erhielten Fünf-Sekunden-Strafen, alle wegen Überschreitung des Tempolimits um nicht mehr als 0,4 km/h. Fünf der sechs Verstöße lagen bei nur 0,1 km/h über dem Limit.

Erst mehrere Tage später wurde bekannt, dass die meisten dieser Strafen möglicherweise falsch ausgesprochen wurden, nachdem die FOM eingeräumt hatte, dass das Zeitmesssystem in der Boxengasse falsch konfiguriert gewesen war.

Das eigentliche Problem war, dass diese Strafen zwar minimal waren, aber nicht nur das Rennergebnis, sondern auch den Kampf um die Meisterschaft erheblich beeinflussten. Unter den Bestraften war auch George Russell. Was die Situation noch verschlimmerte, war, dass der Mercedes-Fahrer versuchte, seine Strafe während des Rennens abzusitzen - dies jedoch nicht korrekt tat.

Es gibt einen vorgeschriebenen Mechanismus im Reglement für das Absitzen solcher Strafen. Teams müssen beim nächsten Boxenstopp des Fahrers fünf Sekunden "verlieren". Wenn ein Fahrer während des Rennens nicht mehr stoppt, wird die gleiche Zeit zur Gesamtzeit addiert.

Was bei Russell schiefging, war, dass er selbst entschied, während einer Safety-Car-Phase an die Box zu kommen und die Strafe abzusitzen. Mercedes hatte jedoch nicht erwartet, dass er dies tun würde, und befolgte das erforderliche Verfahren nicht. Dafür erhielt Russell eine zweite Strafe, diesmal eine Durchfahrtsstrafe, die ihn aus den Punkterängen warf.

Wessen Schuld ist es?

Diese Frage ist schwer zu beantworten. Die FIA ist für den sportlichen Teil der Formel 1 verantwortlich, aber in diesem Fall ist sie im Wesentlichen der Kunde des offiziellen Zeitmessdienstleisters, nämlich Formula One Management, dem Promoter der Meisterschaft.

Der Fehler trat vor dem Event auf, nachdem die Konfiguration der Monaco-Boxengasse im Vergleich zu den Vorjahren leicht verändert worden war.

Das System misst die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen Zeitmessschleifen statt mit Radarkameras. Dieser Ansatz hat sich über Jahre hinweg bewährt und gilt allgemein als robuster, da er verhindert, dass Teams versuchen, das System auszutricksen, indem sie an der Messstelle kurz bremsen, während sie an anderer Stelle dennoch zu schnell sind.

In Monaco jedoch scheint einer der Zeitmesssektoren mit der falschen Distanz konfiguriert worden zu sein, wodurch Fahrer Verstöße auslösten, obwohl sie unter dem tatsächlichen 60 km/h-Limit blieben. Es gibt zudem die weit verbreitete Ansicht, dass die betroffenen Teams eine gewisse Mitverantwortung tragen.

Teams kennen die Funktionsweise des Systems und werden erwartet, genügend Sicherheitsmarge einzubauen. Während des Trainings und der Qualifikation gab es bereits mehrere Geschwindigkeitsverstöße in der Boxengasse, sodass die Teams theoretisch hätten reagieren können, indem sie ihre Pit-Limiter leicht niedriger einstellen, um nicht von einem möglicherweise falsch konfigurierten System erwischt zu werden.

Warum wurde nur Gaslys Ergebnis revidiert?

Es gibt zwei Gründe:

Erstens hatten die FIA-Kommissars - die unabhängig von der FIA sind und nur für die Durchsetzung der Regeln verantwortlich sind - keinen formalen Mechanismus, um alle Strafen automatisch zu überprüfen. Da nur Alpine ein Right of Review beantragte, konnten sie auch nur Gaslys Fall prüfen.

Und zweitens, der Hauptgrund, warum Gaslys Strafen aufgehoben wurden, waren Beweise von Alpine, einschließlich einer Stellungnahme von FOM, die bestätigte, dass das Boxenstopp-Zeitmesssystem fehlerhaft gearbeitet hatte. Diese Beweise wurden erst am Mittwoch nach dem Rennen verfügbar, weshalb andere Teams die Ergebnisse nicht sofort angefochten haben. Für Mercedes und McLaren wäre es zudem deutlich komplizierter gewesen, das Ergebnis anzufechten.

Pierre Gaslys Einspruch hatte Erfolg Foto: circuitpics.de

Russell hatte seine Strafe bereits während des Rennens abzusitzen versucht, während Oscar Piastri sie korrekt während eines Boxenstopps abgesessen hatte. In Gaslys Fall setzten die Stewards einfach seine ursprüngliche Rennzeit wieder ein. In den anderen Fällen war es viel unklarer, wie die Konsequenzen bereits abgesessener Strafen rückgängig gemacht werden könnten. Zu diesem Zeitpunkt glaubten viele, dass es schlicht keine praktikable Lösung gebe.

Warum protestieren Teams jetzt?

Weil sowohl das Eingeständnis von der FOM, dass das System falsch konfiguriert war, als auch die anschließende Entscheidung, Gaslys Strafen aufzuheben, viele überrascht hat.

Die Stewards haben faktisch die Strafen eines Fahrers aufgehoben, während sie die anderen unberührt ließen. In ihrem Urteil stellten sie ausdrücklich fest, dass es keinen Mechanismus im Reglement gebe, um die Konsequenzen für die anderen betroffenen Fahrer rückgängig zu machen, da ihre Rennen durch die Strafen bereits anders verlaufen seien.

Auch wenn weiterhin unklar ist, ob es eine praktikable Möglichkeit gibt, diese Konsequenzen rückgängig zu machen, argumentieren rivalisierende Teams, dass die alleinige Aufhebung von Gaslys Strafen einen gefährlichen Präzedenzfall schafft.

Aus ihrer Sicht hat Alpine von einem Systemfehler profitiert, während andere weiterhin unter den Folgen desselben Fehlers leiden. Es gibt auch ein sportliches Argument. In Russells Fall könnte die fälschlich verhängte Strafe ihn einen Podiumsplatz und eine erhebliche Anzahl an Meisterschaftspunkten gekostet haben.

Werden jetzt andere Strafen gestrichen?

Das ist unmöglich zu beantworten. Der Fall wird von Tag zu Tag unübersichtlicher und komplizierter. Die Stewards haben bereits einen großen Präzedenzfall geschaffen, indem sie Gaslys Strafen aufgehoben haben, und es ist schwer vorherzusagen, welche weiteren Präzedenzfälle folgen könnten.

Das grundlegende Problem ist, dass es möglicherweise keine Lösung gibt, die alle Beteiligten zufriedenstellt. Alpine ist mit dem Ergebnis zufrieden und möchte, dass die Resultate so bleiben, wie sie sind. Red Bull will Hadjars Podiumsplatz zurück.

McLaren argumentierte, dass die Entscheidung im Fall Alpine "das Risiko birgt, sportliche Ungleichheit zu schaffen und das Vertrauen in die konsistente Anwendung der FIA-Sportregeln zu untergraben". Mercedes hingegen sucht weiterhin Gerechtigkeit für Russell.

Der Right of Review von Mercedes wurde nun für eine Anhörung zugelassen, und die Monaco-Stewards werden sich am Samstag per Videokonferenz erneut treffen, um die Argumente des Teams zu hören. Was mit den Protesten von McLaren und Red Bull passiert - und wann - bleibt unklar.

Ist es nicht einfacher, einfach das ganze Rennen zu streichen?

Nicht wirklich. Abgesehen davon, dass das Reglement keinen Mechanismus vorsieht, ein komplettes Grand-Prix-Ergebnis zu annullieren, würde dies auch Teams und Fahrer unfair bestrafen, die nicht von dem Boxenstopp-Zeitmessproblem betroffen waren.

Vor allem würde es Antonelli bestrafen, der das Wochenende dominierte und das Rennen sportlich verdient gewann.

Außerdem gibt es noch einen Punkt: Von den 22 Fahrern, die das Rennen gestartet haben, wurden nur fünf tatsächlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse erwischt. Auch wenn das die Tatsache nicht ändert, dass das Zeitmesssystem falsch konfiguriert war, deutet es darauf hin, dass es dennoch möglich war, die Strafen zu vermeiden.

Hätten die Teams eine etwas größere Marge gewählt und ihre Pit-Limiter etwas niedriger eingestellt, hätten sie die gesamte Kontroverse möglicherweise vermeiden können.

Wann wird das alles enden?

Möglicherweise - und hoffentlich - bis die Formel 1 nach Österreich kommt. Selbst die Anhörung am Samstag könnte kein unmittelbares Ergebnis liefern. Die Stewards benötigten einen ganzen Tag, um ihr siebenseitiges Urteil nach Alpines erfolgreichem Right of Review zu veröffentlichen.

Die Stewards befassen sich mit einer Situation, die es so noch nie gegeben hat, was bedeutet, dass die Formel 1 sich in völlig unbekanntem Terrain bewegt. Welche Entscheidung letztlich getroffen wird, einige Beteiligte werden wahrscheinlich immer unzufrieden sein.

Da die Klassifikation des Monaco-Grand-Prix fast zwei Wochen nach der Zielflagge weiterhin ungeklärt ist, entwickelt sich der Fall bereits zu einem der längsten sportlichen Streitfälle in der jüngeren Formel-1-Geschichte.

Wie ein Insider es formulierte, wird die Saga "sich möglicherweise über Monate hinziehen, und die einzigen, die jetzt wirklich gewinnen, sind die Anwälte".