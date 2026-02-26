Erklärt: Was die neuen Lichter an den Formel-1-Autos 2026 bedeuten

Wer die Testfahrten in Bahrain bereits verfolgt hat, wird schon bemerkt haben, dass die neuen Formel-1-Autos der Saison 2026 deutlich heller und bunter leuchten als ihre Vorgänger. Am Heck und in den Seitenspiegeln blinken neue Leuchten, die wichtige Informationen liefern. Doch was genau steckt hinter diesen Lichtsignalen?

Die erste Änderung betrifft das Rücklicht an der hinteren Crashstruktur der Boliden, auch als "Rear Impact Structure Light" bekannt. Es ist künftig nicht mehr eckig, sondern oval. Das liegt vor allem daran, dass in der Mitte künftig eine Onboard-Kamera verbaut ist.

Das ovale Rücklicht, das rund 180 Gramm leichter ist als sein eckiger Vorgänger, leuchtet die meiste Zeit in Rot und liefert dem Hintermann wichtige Informationen über den aktuellen Energiezustand des Autos. Dabei werden die Daten nicht über die Farbe, sondern über die Blinksequenz der Heckleuchte übermittelt.

Ein einzelnes Blinken signalisiert, dass die MGU-K weniger elektrische Leistung als die eingestellten 350 kW abgibt. Zwei Blinksignale bedeuten, dass die Leistungsabgabe vollständig eingestellt ist. Und mehrere schnelle Blinksignale zeigen an, dass die MGU-K gerade geladen wird, während der Verbrennungsmotor normal weiterläuft.

Rücklicht kann künftig auch Blau leuchten

Ergänzend dazu kann das Rücklicht ab sofort auch in anderen Farben leuchten, etwa in Blau. Dies kommt zum Einsatz, wenn der aktuelle Fahrer im Auto noch keine vollständige Superlizenz besitzt - etwa bei Rookies, die am Freitagstraining teilnehmen.

"Zunächst einmal haben wir eine neue Spezifikation, die es uns ermöglicht, die Farbe zu ändern", ergänzt FIA-Formelsport-Direktor Nikolas Tombazis. "So können wir dem nachfolgenden Fahrer unterschiedliche Signale senden. Das System wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verbessern - es soll nicht nur eine einzige rote Anzeige geben."

Geplant ist, dass künftig noch weitere Farben mit unterschiedlichen Bedeutungen hinzukommen. Das gilt allerdings nur für das Rücklicht an der hinteren Crashstruktur, und nicht für die beiden Leuchten in den seitlichen Endplatten des Heckflügels, die weiterhin nur den Energiezustand durch rotes Aufleuchten signalisieren sollen.

"[Momentan] dienen sie dazu, nachfolgende Fahrer vor Ladevorgängen und plötzlichen Bremsmanövern zu warnen", ergänzt Tombazis. "Natürlich erfüllen sie auch weiterhin ihre Hauptfunktion, die ursprüngliche Funktion bei Regen. Wir sind überzeugt, dass wir mit der neuen Spezifikation, die verschiedene Farben ermöglicht, den nachfolgenden Fahrern mehr Informationen bereitstellen können."

Neue Sicherheitsleuchten in den Seitenspiegeln

Eine weitere, wichtige Neuerung für nachfolgende Fahrer sind auch die seitlichen Sicherheitsleuchten in den Außenspiegeln, die sowohl von vorne als auch von der Seite sichtbar sind. Sie schalten sich nach einem Dreher oder Unfall automatisch ein.

Die Leuchten blinken orange beziehungsweise gelb und aktivieren sich, sobald ein Auto vollständig zum Stehen gekommen ist oder die Geschwindigkeit unter 20 km/h sinkt. Auch vor dem Rennstart werden sie kurzzeitig sichtbar, wenn das Auto im Leerlauf ist. Sobald der Fahrer einen Gang einlegt, erlöschen die Lichter wieder.

"Die Idee dazu kam von den Fahrern in einer der Fahrerbesprechungen", sagt Tombazis. "Im Grunde genommen hieß es, dass man bei Nässe und einem querstehenden Auto das Rücklicht nicht sehen kann, weil man sich seitlich befindet."

Auch Autos, die nach einem Dreher entgegen der Fahrtrichtung stehen, sollen künftig von nachfolgenden Fahrern besser wahrgenommen werden, um schwere Unfälle zu vermeiden. "Daher wurde vorgeschlagen, seitliche Rücklichter anzubringen, und genau deshalb haben wir diese hinzugefügt."