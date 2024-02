Erklärt: Was sind Flow-Vis und Aero-Rakes bei den Formel-1-Testfahrten?

Die Formel-1-Teams nutzen die Wintertestfahrten, um mit verschiedenen Methoden so viele Daten wie möglich zu sammeln, darunter die strömungsvisualisierende Farbe Flow-Vis und die Messgitter für die Aerodynamik, genannt Rake.

Beides spielt bei jeder Testfahrt - und auch bei einigen Freien Trainings - eine wichtige Rolle, da die Teams versuchen, mehr über ihre aerodynamische Leistung zu erfahren, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein. Die Formel-1-Testfahrten finden vom 21. bis 23. Februar auf dem Bahrain International Circuit statt, wo vom 29. Februar bis 2. März auch der erste Grand Prix des Jahres ausgetragen wird.

Was ist Flow-Vis auf einem Formel-1-Auto?

Flow-Vis ist die fluoreszierende Farbe, mit der die Bodyworkteile eines Formel-1-Autos während der Testfahrten vor der Saison oder während des Freien Trainings bestrichen werden. Die Farbe wird durch Mischen eines fluoreszierenden Pulvers mit Paraffinöl hergestellt und auf ein bestimmtes Teil des Autos aufgetragen, wenn der Fahrer die Garage verlässt.

Flow-Vis kann auf den Frontflügel, die Seitenkästen oder sogar auf das ganze Auto aufgetragen werden, ist aber besonders nützlich, wenn ein neues Teil benutzt wird.

Einige Teams verwenden eine fluoreszierende Farbe, die nur unter ultraviolettem Licht sichtbar ist, damit die Konkurrenten ihre Daten nicht sehen können, während eine andere Möglichkeit darin besteht, das Auto abzudecken, sobald es in die Boxengasse fährt.

Die Formel-1-Teams müssen auch darauf achten, wie viel Flow-Vis sie auftragen, da zu viel Flow-Vis Pfützen verursacht, während zu wenig Flow-Vis das Sammeln wertvoller Daten erschwert.

Flow-Vis wird verwendet, um die aerodynamische Performance zu bestimmen, denn wenn ein Auto mit hoher Geschwindigkeit fährt, bewegt sich die Farbe entsprechend dem Luftstrom über die Karosserie. Dies hinterlässt Linien, wenn der Lack zu trocknen beginnt, das heißt es handelt sich im Wesentlichen um einen Windkanal, allerdings mit nicht künstlicher Luft.

Meistens wird die Farbe mit einem Pinsel aufgebracht Foto: Motorsport Images

Die hinterlassenen Linien sind unglaublich wichtig, da sie einen besseren Einblick in die Oberflächenströmung des Autos und die Richtung des Luftstroms geben, was bedeutet, dass die Teams die Art der Struktur, die sie haben, sehr deutlich sehen können.

Wenn zum Beispiel Flow-Vis an der Unterseite der Nase angebracht ist, erscheinen normalerweise Linien weiter oben, die zeigen, wie die Luft darauf reagiert hat und in welche Richtung die Nase die Luft treibt.

Wenn das Auto wieder in der Werkstatt ist, machen die Aerodynamiker Fotos, bevor das Flow-Vis abgewischt wird. Wichtig ist, dass die Flow-Vis-Linien in der Regel nicht mit bloßem Auge sichtbar sind und nur anhand von Bildern analysiert werden können.

Bei der Analyse suchen die Teams vor allem nach Ausreißern in den Daten, zum Beispiel nach Stellen, an denen sich der Luftstrom abgelöst hat. Von Strömungsablösung spricht man, wenn der Luftstrom von der Fahrzeugoberfläche abweicht und turbulent wird, was zu einem erhöhten Luftwiderstand führt - da sich hinter dem Fahrzeug ein Unterdruckbereich gebildet hat -, zu einer verminderten Stabilität und zu weniger Abtrieb.

Anhand des Verlaufs der Linien in der Farbe lässt sich die Strömung sehen Foto: Sutton

All dies kann durch die Flow-Vis-Linien beobachtet werden, was den Aerodynamikern hilft, Probleme und deren Ursachen zu erkennen und zu beheben.

Die Flow-Vis-Farbe wird in der heutigen Formel 1 wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen, nachdem die Serie für 2021 eine Einschränkung der Windkanaltests eingeführt hat.

Die Verwendung der Farbe gibt den Teams die Möglichkeit, mit echter Luft zu testen und ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie ihr Auto die Luft durchschneidet und wo aerodynamische Verbesserungen vorgenommen werden können.

Was sind Aero-Rakes an einem Formel-1-Auto?

Die Formel-1-Teams verwenden während der Saison sogenannte Aero-Rakes, zaunartige Metallstrukturen, die während der Tests am Auto angebracht werden. Aero-Rakes gibt es in verschiedenen Größen, und manchmal ist nicht klar, wann ein Team sie einsetzt.

Die großen Gitter sind jedoch schwer zu übersehen, da sie normalerweise hinter der Vorderachse oder in der Nähe der Hinterachse angebracht sind.

Aero-Rakes zeigen an, wie der Luftstrom von Teilen wie dem Frontflügel oder den Rädern abfließt. Sie sind also ähnlich wie Flow-Vis, nur dass sie zeigen, wie der Luftstrom am Auto strukturiert ist und nicht, wie er vom Auto weg oder um es herum strömt.

Bei Testfahrten sind auch häufig solche Metallgitter zu sehen Foto: Giorgio Piola

Die Teams sind vor allem daran interessiert, wie sich die Daten, die sie mit den Aero-Rakes sammeln, was fast augenblicklich geschieht, mit denen aus dem Windkanal vergleichen lassen. Die Formel-1-Teams sammeln die Daten mit Hilfe von Sensoren, so genannten Kielsonden, die am Aero-Rake befestigt sind.

Wenn ein Auto um die Rennstrecke fährt, misst das Team, wie sich der Metallzaun unter dem Einfluss der Luft verformt, und berechnet daraus den Luftdruck und die Geschwindigkeit an verschiedenen Punkten rund um das Auto.

Die Daten aus dem Aero-Rake helfen den Teams dann bei der Entscheidung über die optimale aerodynamische Abstimmung, indem sie eine Karte der Luftströmung um das Auto erstellen und zeigen, wie sich verschiedene Einstellungen auf die Leistung des Autos auswirken.

Auch mit den Gittern lassen sich Strömungen messen Foto: Giorgio Piola

Die Formel-1-Teams suchen in den Daten auch nach Ablösungen, also Stellen, an denen sich die Strömung aufteilt und das Auto keine vernünftige Strömungsstruktur erhält - zum Beispiel, wenn der Frontflügel nicht den nötigen Abtrieb erzeugt. Ohne Aero-Rakes wäre es für die Formel-1-Teams also unglaublich schwierig, den optimalen Zustand des Abtriebs zu beurteilen.

Weitere wichtige Begriffe rund um die Testfahrten vor der Saison:

Glory Run: Von einem Glory Run spricht man, wenn ein Formel-1-Team, das im Kräfteverhältnis weiter unten steht, nach einer Runde mit weniger Benzin oder weicheren Reifen in der Zeitenliste nach oben klettert. Dies geschieht in der Regel, weil andere Teams, vor allem die an der Spitze, andere Set-ups ausprobieren und ihre Rundenzeiten nicht so schnell sind, wie sie sein könnten.

Die Teams aus dem Mittelfeld machen daher oft einen Glory Run, um ihre Moral zu stärken und zu sehen, wie das Auto im Qualifying wirklich ist - und manchmal auch, um potenzielle Sponsoren anzulocken.

Sandbagging: Sandbagging bezeichnet die Tatsache, dass Formel-1-Teams ihr eigenes Potenzial bei den Testfahrten verstecken, um erst beim ersten Grand Prix ihre volle Leistungsfähigkeit zu zeigen.

Die Formel-1-Teams versuchen, nicht auf sich oder insbesondere auf ein neues Autoteil aufmerksam zu machen, da die Konkurrenz dies bemerken und noch vor Saisonbeginn ausnutzen könnte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.