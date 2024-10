Erlebt ein 18h-Rennen & die Zukunft der Mobilität auf dem Hockenheimring live

Vom 25. bis 27. Oktober 2024 verwandelt sich der Hockenheimring in einen Ort für Neue Mobilität und Innovationsbegeisterte. Beim e4 TESTIVAL und der ADAC e-competition werden die neuesten Elektrofahrzeuge auf die Probe gestellt - und das nicht nur in der Theorie, sondern hautnah und in Aktion.

Bereits zum fünften Mal findet das e4 TESTIVAL statt und bietet Besuchern die Möglichkeit, E-Autos, E-Bikes, E-Karts und viele weitere Fahrzeugtypen auf der legendären Grand-Prix-Strecke selbst zu testen. Ob Probefahrten, Ausstellungen oder Sachinformationen - das Event deckt alle Aspekte der modernen Mobilität ab. Ein besonderes Highlight ist der "BEST IN CLASS"- Award 2025, bei dem die besten E-Modelle des Jahres ausgezeichnet werden.

Impressionen des e4 TESTIVAL Foto: e4qualification GmbH

Im Rahmen des e4 TESTIVALs wird bei der ADAC e-competition die Ausdauer von Elektrofahrzeugen auf die Probe gestellt. 32 Teams, bestehend aus Privatpersonen als auch Unternehmen, treten in einem anspruchsvollen 18-Stunden-Wettbewerb gegeneinander an. Hier stehen Effizienz, Taktik und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Unter den teilnehmenden Fahrzeugen sind prominente Modelle wie der Tesla Model S Plaid, der Cadillac Lyriq, der XPENG P7 Long Range und der BMW i7. Die ADAC e-competition beginnt am 26. Oktober um 17:00 Uhr und endet am darauffolgenden Sonntag, dem 27. Oktober, um 10:00 Uhr.

Impressionen der ADAC e-competition

Der Hockenheimring verspricht nicht nur spektakuläre Rennen, sondern gibt auch einen spannenden Ausblick auf die Zukunft der Mobilität - zum Anfassen und Mitmachen!

Weitere Informationen findet ihr auf www.e4testival.com und www.24ecompetition.com