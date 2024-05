"Ermutigendes Zeichen": Warum sich Oscar Piastri auf Imola freut

"Ich freue mich sehr für ihn und für das ganze Team. Ich denke, wir haben es verdient. Wir haben uns in den vergangenen zwölf Monaten auf diesen Moment zubewegt", betont Oscar Piastri nach dem Sieg von McLaren-Teamkollege Lando Norris beim Formel-1-Rennen in Miami.

Während Norris dort seinen ersten Sieg in der Königsklasse überhaupt holte, führte Piastri das Rennen zwar auch kurzzeitig an, blieb nach einem Kontakt mit Carlos Sainz und einem zusätzlichen Boxenstopp, den er deswegen einlegen musste, am Ende allerdings ohne Punkte.

Trotzdem überwiegen auch bei ihm positive Gefühle, wenn er auf Miami zurückblickt. "Ich denke, für uns beide war das Auto wirklich stark", sagt er und betont: "Es ist ein sehr ermutigendes Zeichen, dass Lando das Rennen dank der Pace gewonnen und sich nach dem Safety-Car von Max abgesetzt hat."

Denn zwar profitierte Norris von einem Boxenstopp hinter dem Safety-Car, der ihn in Führung brachte. Nachdem Bernd Mayländer jedoch wieder die Box ansteuerte, blieb er nicht nur vorne, er konnte sich sogar schnell von Max Verstappen im Red Bull hinter ihm absetzen.

Piastri bekommt komplettes Update in Imola

Im Ziel lag Norris schließlich 7,6 Sekunden vor dem Weltmeister. Das zeigte laut Piastri, dass McLaren bei dem ersten Sieg seit 2021, als Daniel Ricciardo in Monza triumphierte, nicht nur Glück hatte. "Selbst mit dem Auto, das ich hatte, waren wir meiner Meinung nach sehr stark", so Piastri.

Denn während Norris in Miami das komplette Updatepaket für den MCL38 am Auto hatte, fuhr Piastri lediglich mit einigen neuen Teilen. Den Rest des großen Upgrades wird er erst in Imola bekommen. Umso mehr freut er sich nun jedoch auf das Rennen in Italien, verrät er.

Gleichzeitig stellt Piastri aber auch klar, dass man nicht automatisch erwarten könne, dass McLaren auch dort wieder so stark sein werde. Der Australier betont: "Bei diesen Bedingungen und auf dieser Strecke [in Miami] kam die Pace, das wir hatten, unerwartet."

"Wir verstehen nicht ganz, warum", gesteht er und erklärt: "Wir sind an verschiedenen Tagen ein bisschen auf und ab. Aber die Tatsache, dass wir ein Rennen mit unserer Pace gewinnen können, ist ein sehr ermutigendes Zeichen für den Rest des Jahres."

