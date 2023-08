Ersatzmann für Daniel Ricciardo: Wer ist Liam Lawson?

Liam Lawson wird am Sonntag beim Großen Preis der Niederlande sein erstes Formel-1-Rennen bestreiten, weil Daniel Ricciardo mit einem gebrochenen Mittelhandknochen ausfallen wird.

Der 21-Jährige nahm in der vergangenen Saison an drei Formel-1-Trainings teil, zwei für AlphaTauri und eines für Red Bull, wird aber in Zandvoort sein Renndebüt für die italienische Mannschaft geben.

Der Red-Bull-Junior wird den Platz des Australiers einnehmen, der sich am Freitag im zweiten Training verletzte, als er in Kurve 3 in die Streckenbegrenzung fuhr und sich anschließend den linken Arm hielt.

Nachdem er sich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus begeben hatte, wurde später festgestellt, dass er sich einen Knochen der Mittelhand gebrochen hatte, was ihn für die weiteren Tage in Zandvoort aus dem Rennen nimmt.

Wer ist Liam Lawson?

Liam Lawson ist ein 21-jähriger Rennfahrer aus Pukekohe, Neuseeland. Er ist sowohl für Red Bull als auch für das Formel-1-Team AlphaTauri als Reservefahrer tätig, und das schon seit Mitte der Saison 2022.

Lawson fährt derzeit für das Team Mugen in der Super Formula, wo er den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegt. In seiner ersten Saison in der japanischen Serie hat er in diesem Jahr bereits drei Rennen gewonnen.

Was ist sein rennsportlicher Hintergrund?

Vor seiner Zeit in der Super Formula fuhr Lawson von 2021 bis 2022 in der Formel 2, zunächst bei Hitech, bevor er in seiner zweiten Saison zu Carlin wechselte. In seiner Rookie-Saison belegte er mit einem Sieg, drei Podiumsplätzen und einer Poleposition den neunten Platz und holte bei seinem Debüt im Sprintrennen von Bahrain seinen einzigen Sieg.

Ebenfalls 2021 trat Lawson in der DTM an und verpasste den Titel nur knapp. Er fuhr für Red Bull AF Corse in einer hart umkämpften Saison an der Seite seines Teamkollegen und jetzigen Williams-Piloten Alexander Albon.

Er wurde Zweiter, nachdem er im letzten Rennen auf dem Norisring unschuldiges Opfer einer von seinem Meisterschaftsrivalen Kelvin van der Linde ausgelösten Kollision in der ersten Runde geworden war.

Sein Ferrari erlitt einen schweren Aufhängungsschaden und lag am Ende des Feldes. Der Kiwi musste hilflos mit ansehen, wie Maximilian Götz ihm mit Hilfe der Teamorder von Mercedes den Titel wegschnappte.

In seiner zweiten Formel-2-Saison wurde er hinter Meister Felipe Drugovich und Vizemeister Theo Pourchaire Dritter in der Gesamtwertung, gewann vier Rennen und stand zehn Mal auf dem Podium.

Bevor er in die Formel 2 aufstieg, fuhr er zwei Jahre in der Formel 3. In seiner Rookie-Saison mit MP im Jahr 2019 holte er zwei Podiumsplätze und wurde Elfter in der Gesamtwertung.

Lawson wurde 2021 Vizemeister in der DTM Foto: DTM

In der gleichen Saison wurde er mit M2 Competition Meister der Toyota-Racing-Serie, wobei er fünf Siege und elf Podiumsplätze verbuchen konnte. Lawson wechselte 2020 für sein zweites Jahr in der Formel 3 zu Hitech, wo er drei Siege und sechs Podiumsplätze erzielte und Fünfter der Gesamtwertung wurde.

Zu Beginn seiner Karriere wurde er 2017 mit dem Team BRM Vizemeister in der australischen Formel 4 und fuhr 2018 sowohl in der Deutschen Formel 4 als auch in der Asiatischen Formel 3, wo er Zweiter beziehungsweise Achter wurde.

Wann begann seine Zusammenarbeit mit Red Bull?

Lawson kam im Februar 2019 im Alter von 17 Jahren zum Red-Bull-Juniorteam und ist nach Formel-2-Pilot Dennis Hauger das zweitälteste Mitglied. Neben Lawson und Hauger gehören auch Jak Crawford, Enzo Fittipaldi, Isack Hadjar, Ayumu Iwasa und Zane Maloney sowie Formel-3-Pilot Sebastian Montoya zum Aufgebot.

Weitere Mitglieder des Juniorteams sind der GB3-Fahrer Souta Arao, Arvid Lindblad aus der Italienischen und Arabischen Formel 4 und der Kartfahrer Enzo Tarnvanichkul.

Lawson wurde nach seinem dominanten Sieg in der Toyota-Racing-Serie im Jahr 2019 rekrutiert, bei dem er den damaligen Ferrari-Schützling und heutigen IndyCar-Piloten Marcus Armstrong besiegte.

Es war Red Bull, die Lawson in die Super Formula brachten, wo er in die Fußstapfen der ehemaligen Red-Bull-Junioren Pierre Gasly, Daniel Ticktum und Lucas Auer tritt.

Aufgrund seiner frühen Erfolge in der Super Formula galt Lawson als Anwärter auf den Aufstieg in die Formel 1 bereits in diesem Jahr, für den Fall, dass Red Bull sich entschließen sollte, Nyck de Vries zu ersetzen, da der Rookie Probleme hatte.

Stattdessen wurde Ricciardo für die letzten zwölf Rennen der Saison 2023 als Ersatz für de Vries ausgewählt. AlphaTauri machte deutlich, dass sie einen erfahrenen Fahrer bevorzugen, der ihnen helfen soll, ihre derzeitige Flaute zu überwinden.

Lawson sagt jedoch, dass sein Ziel weiterhin darin besteht, Red Bull mit seinen Leistungen in Japan davon zu überzeugen, dass er es wert ist, im Jahr 2024 aufzusteigen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.