Erst Ferrari, dann Williams: Die Vorgänger von Carlos Sainz

Von einem Traditionsteam zum nächsten zieht es Carlos Sainz in der Formel-1-Saison 2025. Denn der spanische Rennfahrer wechselt von Ferrari zu Williams, wie dieser Tage bekannt wurde.

Sainz ist aber nicht der erste Formel-1-Fahrer, der diesen Schritt wagt. Wie unsere neue Fotostrecke zeigt, haben seit den 1970er-Jahren wiederholt Ferrari-Fahrer ihre Karrieren zu einem späteren Zeitpunkt bei Williams fortgesetzt. Und das mit unterschiedlichen Erfolgen.

Manche haben ihre größten Triumphe für das Team aus Maranello in Italien erzielt, andere ihre größten Sternstunden beim Rennstall aus Grove in England gehabt. Und zwei Fahrern ist es sogar gelungen, nach ihrem Wechsel von Ferrari zu Williams Weltmeister zu werden.

Zuletzt war Williams für ehemalige Ferrari-Fahrer jedoch eher der Ausklang einer langen Formel-1-Laufbahn. Was auch mit dem allmählichen Niedergang des einst dominanten Teams zusammenhängt: Seit der Trennung von Motorenpartner BMW in den 2000er-Jahren kam Williams meist nicht über das Mittelfeld hinaus, der bislang letzte Williams-Sieg datiert aus der Saison 2012 - und kam damals aus dem nichts.

Auch Ferrari hat schon seit geraumer Zeit nicht mehr an frühere Erfolge angeknüpft: Der bislang letzte WM-Titelgewinn datiert aus dem Jahr 2008, als der Konstrukteurstitel nach Italien ging. Im Gegensatz zu Williams aber stellt Ferrari bis heute regelmäßig noch Grand-Prix-Sieger und ist in den Titelkampf involviert.

Für Sainz bedeutet Williams übrigens bereits die dritte Station bei wahrhaft geschichtsträchtigen Formel-1-Teams: Von 2019 bis 2020 fuhr er für McLaren, von 2021 bis 2024 für Ferrari und ab 2025 tritt er für Williams an. Dabei handelt es sich um die drei Teams, die am längsten ununterbrochen in der Weltmeisterschaft dabei sind: Ferrari seit 1950, McLaren seit 1966 und Williams seit 1977.

Ferrari, McLaren und Williams sind übrigens drei der fünf Teams in den Top 5 der "ewigen Formel-1-Siegerliste" mit jeweils über 100 Grand-Prix-Erfolgen. Das heißt ganz grob: Diese fünf Rennställe haben zusammen etwas weniger als die Hälfte aller bisherigen WM-Rennen in der Formel 1 gewonnen. ( Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!