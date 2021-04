Lando Norris erklärt: So verhalf mir Daniel Ricciardo zu P4 in Bahrain

Lando Norris fuhr beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain ein starkes Rennen und setzte mit dem vierten Platz gleich zu Beginn ein dickes Ausrufezeichen. Seine tolle Leistung am Sonntag verdankte der McLaren-Pilot auch seinem neuen Teamkollegen Daniel Ricciardo, der Norris indirekt Tipps gab.

Im Qualifying am Samstag hatte sich der Australier nämlich noch knapp gegen seinen britischen Teamkollegen durchgesetzt, doch Norris schlug 24 Stunden später zurück - weil er Ricciardos Daten genau studierte. Dabei fiel ihm auf, in welchen Bereichen er seinen Fahrstil anpassen musste.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich zu sehr wie in den vergangenen Jahren gefahren bin. Speziell im Qualifying hatte das aber negative Folgen", schildert der 21-Jährige: "Ich hatte einen guten Job gemacht, aber ich spürte, dass ich mich selbst bestrafe mit gewissen Dingen, die ich mit dem Auto mache."

Nachdem er sich Ricciardos Daten angesehen und seine eigenen Fehler verstanden hatte, "konnte ich es in die Praxis umsetzen und spürte, dass ich nun in den Bereichen Zeit gefunden habe, in denen ich vorher verloren hatte", erklärt Norris. Teamchef Andreas Seidl hatte seinen Schützling bereits geadelt und ihm den "nächsten Schritt" als Fahrer attestiert.

"In gewissen Bereichen ist sein Fahrstil besser und mehr dafür ausgerichtet", sagt Norris. "Die Art und Weise, wie wir die Autos in den vergangenen Jahren gefahren sind, ist im positiven Sinne nicht mehr da. Daran muss ich mich noch gewöhnen", erklärt er weiter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.