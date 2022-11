Erste Formel-1-Ausstellung öffnet im März 2023 in Madrid Das Messegelände in Madrid wird ab März 2023 zum Schauplatz der erste Formel-1-Ausstellung der Welt - Was Fans und Neugierige dabei erwartet

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Im Sommer dieses Jahres war sie angekündigt worden. Nun steht der Starttermin für die erste offizielle Formel-1-Ausstellung der Welt fest. Sie wird am 24. März 2023, einem Freitag, im renommierten IFEMA Madrid offiziell eröffnet. Bis zum 16. Juli 2023 soll sie "ein atemberaubendes Abenteuer durch die außergewöhnliche Welt der Formel 1" bieten, heißt es in einer Presseaussendung vom Dienstag. Entstanden ist die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Round Room Live, der Formel 1 und zahlreichen Mitgliedern der Motorsport-Gemeinschaft. Sie enthält unter anderem noch nie gezeigte Artefakte und Beiträge der legendärsten Teams, Experten und Persönlichkeiten des Sports. Gestaltet sind diese als multimediales, interaktives Erlebnis, das sich über sechs eigens eingerichtete Räume erstreckt, die die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Formel 1 beleuchten. Eintrittskarten können ab den 1. Dezember online erworben werden. "Die Eröffnung dieser spektakulären Ausstellung markiert einen bedeutenden Moment in der Geschichte der Formel 1", hält CEO Stefano Domenicali fest. "Da der Sport weiterhin exponentiell wächst, ist es wichtig, dass ist es wichtig, dass unsere Fangemeinde bei allem, was wir tun, an vorderster Front steht." "Der Start dieser internationalen Ausstellung von Weltrang ermöglicht mehr Fans auf der ganzen Welt, sich in die Formel 1 zu verlieben, während sie uns die perfekte Plattform bietet, um die unglaubliche Geschichte des Sports zu würdigen", so Domenicali. Timothy Harvey, leitender Kurator und Produzent, ergänzt: "Diese Ausstellung führt die Fans hinter die Kulissen der Formel 1 und bietet eine Reihe neuer faszinierender Perspektiven und unerwarteter Geschichten über diesen Sport. Wir waren überwältigt von der Unterstützung so vieler Formel-1-Teams und -Koryphäen." "Ich glaube, dass die Show die reiche Geschichte und das Erbe der Formel 1 auf eine dramatische und unterhaltsame Art und Weise zelebriert, die alle begeistern wird." Mit Bildmaterial von F1Exhibition. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Perez nach Teamorder-Eklat sicher: "Wird in Abu Dhabi anders sein" Nächster Artikel Live bei Sky: Alle TV-Infos zum Formel-1-Rennen in Abu Dhabi 2022 geteilte inhalte