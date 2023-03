Erste Punkte für Haas: Warum Magnussen vor Hülkenberg landete

Audio-Player laden

Das Haas-Formel-1-Team konnte beim Großen Preis von Saudi-Arabien mit Kevin Magnussen auf P10 die ersten Punkte der Saison holen. Der Däne ging von Platz 13 in das Rennen, legte jedoch einen guten Start hin, mit dem er sich in eine Ausgangslage brachte, einen Punkt abzustauben.

"Ich habe noch nicht mit dem Team gesprochen, aber ich denke, es bedeutet viel", sagt er nach dem Rennen. "Wir haben das Wochenende nicht gerade gut begonnen und es fühlt sich an, als hätten wir den Saisonstart allgemein etwas verschlafen. Aber es schien, als hätten wir an diesem Wochenende die Kurve gekriegt und den richtigen Rhythmus für das Qualifying gefunden."

"Ich konnte ein gutes Rennen fahren, einen guten Start hinlegen und die Reifen gut managen, vor allem auf den harten Reifen. Ich war auf älteren Reifen als Tsunoda unterwegs und hatte weniger Abbau als er. Am Ende konnte ich an ihm vorbeiziehen."

Haas-Strategie: Magnussen mit Undercut gegen Hülkenberg

Das Haas-Team war eines der ersten Teams, dass seine Fahrer an die Box beorderte. Magnussen wechselte bereits in Runde 8 von den Medium- auf den harten Reifen, während sein Teamkollege Nico Hülkenberg drei Runden später an die Box kam. Mit Blick auf das später eingetroffene Safety-Car nicht optimal, mit P10 konnte man dennoch das Maximum herausholen.

"Ich würde nicht sagen, dass ich überrascht war, aber ich war gespannt, wie wir uns schlagen würden", sagt Magnussen auf den frühen Stopp angesprochen. "Ich war ein wenig besorgt, dass wir mehr Abbau haben würden wie in Bahrain. Aber, wenn wir wieder auf Strecken gehen werden, die die Reifen mehr beanspruchen, werden wir sehen, ob wir tatsächlich Fortschritte gemacht haben."

Sein Haas-Teamkollege Nico Hülkenberg erwischte von Platz 10 einen schwierigen Start, und fiel in der ersten Runde hinter Magnussen zurück. In der Folge des ersten Stints konnte der Deutsche Magnussen auf der Strecke wieder überholen, doch mit dem Undercut zog Magnussen wieder vorbei.

Hülkenberg: Muss "mich noch mit dem Auto vertraut machen"

Auf die Frage, ob die erste Runde sein Rennen etwas beeinträchtigt habe, meint Hülkenberg: "Nicht ganz, denn ich habe ihn im ersten Stint wieder auf der Strecke überholt, aber nachdem wir etwas später an die Box kamen, habe ich diese Position wieder an ihn verloren, und dann habe ich einen weiteren Platz unter dem Safety-Car an Tsunoda verloren."

"Es war eine gute Erfahrung, und das Erfreulichste am heutigen Tag ist für mich, dass wir im Mittelfeld eine gute Rennpace haben. Ich denke, das ist für mich das Positivste, was ich von diesem Tag mitnehmen kann."

Haas mit Durchbruch mit Saudi-Arabien?

Haas konnte in Dschidda somit nicht nur die ersten Punkte des Jahres einfahren, denn dem Team scheint über das Wochenende auch ein Durchbruch mit dem VF-23 gelungen zu sein. Die Longruns am Freitag waren noch unterirdisch, doch die Rennpace am Rennsonntag konnte sich sehen lassen.

"Nach Bahrain war es ein bisschen wie: 'Ok, wir müssen es vergessen, uns neu gruppieren, zurücksetzen und sehen, was wir hier bekommen.' Als wir dann am Freitag hierher kamen, sah es bei den Longruns nicht so gut aus. Wir haben uns angepasst. Es gibt viele Dinge. Offensichtlich haben wir daraus gelernt, und heute waren wir konkurrenzfähig", sagt Hülkenberg.

"Nur Set-up-Zeug", sagt Magnussen auf die Frage, wo Haas in Saudi-Arabien Fortschritte gemacht hat. "Es hat einfach nicht zu meinem Fahrstil gepasst, wie wir die Saison begonnen haben, und ich denke, wir haben einige neue Ideen gefunden."

"Es gefällt mir besser und ich habe es hier schon ein wenig ausprobiert, aber es muss noch ein wenig verifiziert werden. Es ist eigentlich nicht so wichtig. Es bedeutet nur viel für den Fahrer, was das Gefühl angeht."

Hülkenberg rechnet sich gute Chancen in Australien aus

"Ich denke, wir haben diese Woche einen guten Schritt auf den Samstag gemacht. Und wir hatten im Freitagstraining wirklich zu kämpfen und haben es umgedreht und etwas gefunden, das mir wirklich gefällt. Ich hoffe also, dass wir das fortsetzen und beweisen können, dass wir etwas gelernt haben."

Auf das kommende Rennen in Australien blickt Hülkenberg zudem optimistisch, da der Albert Park Circuit nach dem Umbau für 2022 eine ähnliche Charakteristik zu Dschidda aufweist. Bereits in der Vergangenheit war Haas immer schnell auf Strecken mit schnellen Kurven wie Silverstone, Österreich oder Barcelona.

"Australien ist ähnlich wie hier, auch ein hoher Anteil von Highspeed", sagt Hülkenberg. "Sie haben die Strecke etwas verändert. Auf dem Papier sieht es gut für uns."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.