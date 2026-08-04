Erste Saison als Werksteam: Audi "überall" besser als Sauber

Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto sind zur Formel-1-Sommerpause 2026 zufrieden. Nachdem Audi zuletzt dreimal in Folge punktete, liegen die Ingolstädter nach der Hälfte der Saison auf WM-Rang acht - und damit eine Position weiter vorne als Vorgängerteam Sauber am Ende des Jahres 2025.

"Der Speed ist da, um im Mittelfeld mitzukämpfen", resümiert Hülkenberg zur Saisonhalbzeit und erklärt: "Natürlich gab es auch einige Schwierigkeiten, vor allem auf meiner Seite der Box. Ich glaube, uns ist klar, dass wir in einigen Bereichen noch etwas anfällig sind."

Audi verzeichnete in diesem Jahr bislang drei Ausfälle, dazu kamen zu Beginn des Jahres zwei weitere Situationen, in denen Hülkenberg (Australien) und Bortoleto (China) je einmal mit technischen Problemen gar nicht erst an einem Rennen teilnehmen konnten.

"Das Team konzentriert sich natürlich darauf und arbeitet intensiv daran, alles robuster zu gestalten", betont Hülkenberg. "Aber alles in allem finde ich es ziemlich positiv und durchaus ermutigend, wo wir als junges Team bereits stehen", so der Deutsche.

Hülkenberg erklärt, dass Audi sich in diesem Jahr "überall" verbessert habe. Er berichtet: "Wir sind als Team gewachsen. Alle Abteilungen haben ihr Personal aufgestockt. Es ist jetzt einfach ein Werksteam. Und man sieht die Partner und die Marken, die wir haben."

Wo Audi sich konkret verbessert hat

"Ich glaube, der gesamte Betrieb hat einen Schritt nach vorne gemacht", so der 38-Jährige, dessen Teamkollege es ganz ähnlich sieht. "Ich habe große Fortschritte gesehen, sowohl in der Mentalität als auch in der Teamkultur, außerdem Fortschritte auf der Rennstrecke", berichtet Bortoleto.

Zudem seien der "Umfang, in dem wir das Auto weiterentwickeln konnten, und die von uns eingebrachten Upgrade-Pakete", positiv, und auch die Art und Weise, wie man mit Problemen umging, sei "ziemlich toll" gewesen, so Bortoleto.

Zwar wird das Audi-Chassis auch weiterhin in der Sauber-Fabrik in Hinwil gebaut, weshalb man nicht von einem komplett neuen Team sprechen kann. Doch Hülkenberg erinnert daran, dass man zum ersten Mal selbst "einen Motor, ein Getriebe und die Hydraulik" zu verantworten habe.

"Hut ab vor [der Motorenfabrik in] Neuburg für das, was sie geleistet haben", sagt der Deutsche daher und erklärt: "Wir hatten zwar Probleme, aber sie haben sehr gut und schnell reagiert und Lösungen gefunden. Sehr dynamisch, sehr praxisorientiert."

Rein punktemäßig hat Audi im Vergleich zum Vorjahr übrigens noch etwas Nachholbedarf. 2025 wurde das damalige Sauber-Team zwar nur WM-Neunter, holte dafür aber 70 Punkte. Zudem stand Hülkenberg in Silverstone einmal als Dritter auf dem Podium.

2026 ist Audi aktuell WM-Achter, hat nach der ersten Saisonhälfte aber nur zwölf Zähler auf dem Konto. Die besten Ergebnisse sind zwei achte Plätze von Bortoleto in Silverstone und Spa.