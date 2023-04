Erste Single veröffentlicht: So klingt die Musik von Charles Leclerc!

Dass Charles Leclerc zu den besten Rennfahrern der Welt gehört, ist bekannt. Jetzt hat der Ferrari-Pilot eine ganz neue Seite von sich gezeigt und unter anderem auf dem Streamingdienst Amazon Music seine erste Single als Musiker veröffentlicht.

Das am Dienstag auf mehreren Musikplattformen veröffentlichte Stück heißt "AUS23 (1:1)", dauert 4:11 Minuten und umfasst das Pianospiel Leclercs, der schon in der Vergangenheit auf Instagram immer wieder kurze Clips gepostet hat, die ihn am Klavier zeigen.

"Ich bin ganz aufgeregt, ein Klavierstück mit euch zu teilen, an dem ich gearbeitet habe", postet Leclerc auf Instagram. "Ich habe diesen Song rund um den Australien-Grand-Prix der Formel 1 geschrieben, und deshalb habe ich es AUS23 (1:1) genannt. So nennen wir den Australien-Grand-Prix innerhalb des Teams, und ich finde, das gibt eine nette Verbindung in die Welt des Motorsports."

Leclerc hatte davor ein kurzes Segment eines Klavierstücks auf Instagram gepostet. "Daraufhin kam so viel positives Feedback von den Fans, es vielleicht richtig aufzunehmen, damit es für die Fans leichter ist, meine Musik zu genießen", schreibt er.

"Meine Liebe zur Musik war immer schon da, aber erst in der Pandemie fing ich an, Klavier zu spielen. Weil ich so viel zu Hause war, entschied ich mich dazu, mir ein Klavier zu kaufen und spielen zu lernen. Seither habe ich mich in dieses Instrument verliebt und spiele jedes Mal, wenn ich zu Hause bin."

Leclerc hat erst kürzlich verraten, dass er bereits als Sechsjähriger Klavierstunden nahm. Durch das Rennfahren wurde die Leidenschaft aber in den Hintergrund gedrängt. Außerdem spielt er auch Gitarre, weil sich eine Gitarre leichter zu den Rennen transportieren lässt als sein imposanter Steinway-Flügel im Appartement in Monaco.

Aber: "Zuallererst bin und bleibe ich Rennfahrer. Und ich sehe mich selbst auch nicht als Künstler. Ich habe nur Spaß an dem, was ich da tue."

Leclerc ist übrigens nicht der erste aktuelle Formel-1-Fahrer, der sich im Musikbusiness versucht. Bereits 2018 hat Popstar Christina Aguilera ihre Single "Pipe" veröffentlicht, auf der teilweise der Rapper XNDA zu hören war. Zwei Jahre später verriet Lewis Hamilton dann, dass XNDA ein von ihm verwendetes Pseudonym und seine Stimme auf dem Track zu hören war.

Die Single von Charles Leclerc gibt's jetzt auf verschiedenen Musikplattformen zu hören, unter anderem auf Amazon Music.

Mit Bildmaterial von Charles Leclerc (Instagram).