Erster Deal nach Hamilton-Verkündung: Ferrari mit neuem Energydrink-Sponsor

Das Formel-1-Team Ferrari hat eine mehrjährige Partnerschaft mit der Energydrink-Marke Celsius vereinbart und damit einen der ersten Verträge seit der Verpflichtung von Lewis Hamilton für 2025 bekannt gegeben.

Das in den USA ansässige Unternehmen hatte mit dem Team bereits in der vergangenen Saison eine kleinere Vereinbarung getroffen, die sich auf die drei US-Rennen in Miami, Austin und Las Vegas erstreckte.

Daraus ist nun eine umfassende globale Partnerschaft geworden, bei der die Logos des Unternehmens auf den Autos und den Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz zu sehen sind.

Die 2004 gegründete und an der Nasdaq notierte Celsius Holdings verkaufte 2022 einen Anteil von 8,5 Prozent für 550 Millionen Dollar an den Getränkeriesen PepsiCo und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 12,5 Milliarden Dollar.

Celsius sieht die Formel 1 als wichtigen Teil seines Expansionsplans und hat kürzlich den Einstieg in Kanada, Großbritannien und Irland angekündigt. In den USA und Kanada wird die Marke von PepsiCo vertrieben, in Großbritannien und Irland von Suntory.

Da die Vereinbarung auf der US-Vereinbarung vom letzten Jahr aufbaut, wird die Ankunft von Hamilton in Maranello im Jahr 2025 dem Unternehmen einen willkommenen und unerwarteten Schub für seine globalen Marketingbemühungen geben.

Hamilton: Vertrag mit Monster ausgelaufen

Hamilton wird schon seit langem mit Energy-Konkurrent Monster assoziiert. Aber: Sowohl der Vertrag des Unternehmens mit seinem Mercedes-Team als auch die persönliche Vereinbarung mit dem siebenfachen Weltmeister endeten am Ende der vergangenen Saison, und das Unternehmen wechselte für 2024 zu McLaren.

Alle Energydrink-Marken, die in die Formel 1 einsteigen, müssen sich zwangsläufig mit Red Bull messen, denn das österreichische Unternehmen ist seit seinem ersten Engagement bei Sauber im Jahr 1995 ein wichtiger Akteur.

Abgesehen von Monster und dem gescheiterten Titelsponsoring-Deal zwischen Rich Energy und Haas sind die meisten Formel-1-Deals in diesem Sektor relativ unauffällig verlaufen. Ferrari hatte bereits von 2012 bis 2014 eine Partnerschaft mit der Marke TNT.

Was die Parteien sagen

"Wir freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Celsius, die im vergangenen Jahr begann, weiter ausbauen können. Celsius wird globaler Teampartner der Scuderia Ferrari für die Saison 2024 und darüber hinaus", sagt Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer von Ferrari.

"Celsius wird unsere Fahrer und Teammitglieder mit der Energie versorgen, die sie benötigen, um während einer intensiven Saison mit 24 Grand Prix ihr Bestes zu geben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Celsius bei der Entwicklung neuer Produkte und Erlebnisse für unsere weltweite Fangemeinde".

Kyle Watson, Executive Vice President Marketing des Unternehmens, fügt hinzu: "Celsius teilt mit der Scuderia Ferrari den Wettbewerbsgeist, der Fahrer, Fans und Verbraucher dazu anspornt, ihr Bestes zu geben und sich auf und neben der Rennstrecke fit zu halten."

"Wir könnten nicht glücklicher sein, unsere Partnerschaft mit dem Weltklasse-Formel-1-Team der Scuderia Ferrari auszubauen, das unsere Leidenschaft teilt, das tägliche Leben zu verbessern und Höchstleistungen zu erbringen."

Mit Bildmaterial von Scuderia Ferrari.