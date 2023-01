Erster Ferrari-Test 2023: Schwarzman eröffnet drei Tage in Fiorano

Audio-Player laden

Am Dienstag ist der erste von drei Testtagen von Ferrari auf der Heimstrecke in Fiorano zu Ende gegangen. Für die Fahrer der Scuderia ist es die erste Gelegenheit, in diesem Jahr zu trainieren. Robert Schwarzman übernahm am Dienstag das Steuer und legte trotz schlechten Wetters im SF21, 259 Kilometer zurück.

Der 23-Jährige, der sich in diesem Jahr die Rolle des Entwicklungs- und Reservefahrers mit Antonio Giovinazzi teilt, absolvierte 87 Runden. Er konnte die Boxengasse von Fiorano erst nach 10:30 Uhr verlassen, nachdem der Asphalt teilweise getrocknet war.

Am Tag zuvor hatte es noch geschneit. Zu Beginn des Testtages zeigte das Thermometer gerade mal 8 Grad auf dem Asphalt, was es so gut wie unmöglich machte, die Regenreifen ins Arbeitsfenster zu bringen. Trotzdem spulte Schwarzman im Laufe des Vormittags 35 Runden ab, am Nachmittag kamen 52 hinzu.

Der Test Ende Januar ist für das Team in den letzten Jahren zu einer festen Größe geworden. Er dient nicht nur den Fahrern, sondern auch den Mechanikern und Ingenieuren dazu, sich wieder mit der Arbeit an der Rennstrecke vertraut zu machen.

In der Boxengasse befanden sich während eines Großteils des Tages drei "Studenten" der Ferrari Driver Academy: die beiden weiblichen Nachwuchshoffnungen Maya Weug und Aurelia Nobels sowie Arthur Leclerc, die so die Gelegenheit belamen, die Arbeitsweise eines Formel-1-Teams kennenzulernen.

Am Mittwoch übernimmt Carlos Sainz das Steuer des zwei Jahre alten SF21, sollte das schlechte Wetter nicht wieder dazwischenfunken. Sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc ist für den drittletzten Testtag am Donnerstag eingeplant.

