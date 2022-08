Erster Job nach Formel-1-Aus: Michael Masi vor neuer Rolle im Motorsport

Audio-Player laden

Der frühere Formel-1-Rennleiter Michael Masi steht vor seinem ersten neuen Job seit seiner Absetzung bei der FIA. Der Australier soll in seiner Heimat den Vorsitz der Supercars-Kommission übernehmen und dort den bisherigen Vorsitzenden Neil Crompton ersetzen, der sein Amt Ende Juni niedergelegt hat.

Laut mehrerer Quellen plant die V8-Supercars-Serie, an diesem Wochenende in Sandown die Zustimmung der Teams einzuholen.

Masi ist in der Szene kein Unbekannter und hat zuvor schon als Administrator für die Supercars fungiert, wo er stellvertretender Rennleiter war, bevor er 2018 als Stellvertreter von Formel-1-Rennleiter Charlie Whiting zur FIA wechselte.

Nach dessen Tod vor dem Australien-Grand-Prix 2019 wurde Masi zu Whitings Nachfolger als Rennleiter ernannt, was er bis zum Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi ausübte. Dort geriet Masi unter Beschuss, als er in der Schlussphase einige umstrittene Entscheidungen gefällt hatte, die im ersten WM-Titel von Max Verstappen mündeten.

Masi wurde daraufhin im Winter seines Amtes enthoben und durch Niels Wittich und Eduardo Freitas ersetzt. Seither hat er keinen offiziellen Posten mehr im Motorsport besetzt, doch nun könnte er bald Vorsitzender der Supercars-Kommission werden.

Die Supercars-Kommission legt die technischen und sportlichen Regeln in der australischen Serie fest. Ihre Empfehlungen werden dann dem Vorstand zur endgültigen Genehmigung vorgelegt.

