Erster Lauf des McLaren MCL60: Was versucht das Team zu vertuschen?

McLaren hat einen "superwichtigen" Test seines neuen Formel-1-Autos MCL60 absolviert, wobei man sich bemüht hat, die Konstruktionsgeheimnisse vorerst unter Verschluss zu halten.

Zwölf Monate nach dem katastrophalen Test in Bahrain und dem enttäuschenden Auftaktrennen, bei dem McLaren ernsthafte Probleme mit der Überhitzung der Bremsen hatte, hat das Team Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass sich diese Probleme diesmal nicht wiederholen.

McLaren ist sich bewusst, dass vor dem ersten Rennen 2023 in Sachir nur ein einziger Test ansteht, weshalb man am Dienstag einen seiner beiden Drehtage in Bahrain buchte, um zu prüfen, ob das neue Formel-1-Auto ohne Probleme laufen kann.

Lando Norris: Das Team ist bislang zufrieden

Obwohl der Lauf auf maximal 100 Kilometer begrenzt war und gleichzeitig als Filmtag genutzt wurde, reichte es aus, um dem Team einen wichtigen Hinweis darauf zu geben, ob es irgendwelche Probleme gibt, die vor dem eigentlichen Rennstart am Donnerstag behoben werden müssen.

Nach dem Drehtag meint Lando Norris, dass der Tag für McLaren sehr wichtig gewesen sei, um sicherzustellen, dass das Team nicht wie im letzten Jahr mit einem Rückschlag in den Test startet.

"Ich denke, es war ein sehr wichtiger Tag für uns, vor allem, weil wir in dieser Saison besser starten müssen als im letzten Jahr", erklärt der Brite. "Bislang haben wir genau das getan, und ich bin froh, dass das Team zufrieden ist."

"Es gibt eine Menge harter Arbeit, um sicherzustellen, dass wir einen reibungslosen Start haben, und wir fangen mit der Zuverlässigkeit an und bringen alles auf den Punkt, wo es sein sollte. Sie haben genau das getan, also ja, das ist super wichtig."

McLaren vertuscht Unterbodendesign

Der Shakedown sorgte auch für ein gewisses Maß an Interesse, da McLaren große Anstrengungen unternahm, um sicherzustellen, dass einige der Designgeheimnisse seines neuen Autos noch nicht an die Konkurrenz weitergegeben werden.

Das Videomaterial und die Fotos des neuen MCL60, die nach dem Lauf veröffentlicht wurden, wurden sorgfältig eingegrenzt, um sicherzustellen, dass es nicht möglich war, die spezifischen Details der Unterbodenkante zu analysieren - ein Bereich, der für die Leistung der aktuellen Fahrzeuggeneration entscheidend ist.

Der relevante Teil des Unterbodens wurde von McLaren unkenntlich gemacht Foto: uncredited

Als das Auto in Bereichen der Strecke gefilmt wurde, in denen das Unterbodendesign deutlich zu sehen gewesen wäre, hat McLaren diesen Bereich des Autos absichtlich unscharf gemacht. McLaren ist nicht das einzige Team, das in diesem Jahr noch nicht allzu viel von seinem Auto gezeigt hat. Vor allem Red Bull hat so gut wie nichts von seinem neuen RB19 gezeigt.

Das Team präsentierte bei seiner Veranstaltung in New York Anfang des Monats eine Version des letztjährigen RB18, während die einzigen Bilder des neuen RB19 von seinem Shakedown stark eingeschränkt waren und keine spezifischen Details zu den Änderungen an seinem neuesten Auto enthielten.

Mit Bildmaterial von McLaren.