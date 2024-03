Erstes F1-Training in Bahrain: Verstappen nur auf P6, Bestzeit für Daniel Ricciardo!

Das erste Freie Training der Formel-1-Saison 2024 ist mit einem überraschenden Ergebnis zu Ende gegangen. Denn den ersten Platz sicherte sich nicht etwa Topfavorit Max Verstappen (Red Bull), sondern Daniel Ricciardo für die neu aufgestellten Racing Bulls. Ricciardo verwies in der einstündigen Session das McLaren-Duo Lando Norris (+0,032) und Oscar Piastri (+0,244) auf die Plätze.

Das bedeutet allerdings nicht, dass das Kräfteverhältnis in der Formel 1 Kopf steht. Denn die beiden Racing-Bulls- und McLaren-Fahrer, die die ersten vier Plätze belegten, hatten auf ihrer schnellsten Runde bereits weiche Reifen montiert. Dieses Ass ließen die Stars wie Verstappen (6./+0,369) oder Lewis Hamilton (9./Mercedes/+0,433) noch im Köcher.

Hamilton zeigte sich am Boxenfunk zwischendurch mal unzufrieden mit dem Verhalten seiner Lenkung, stellte aber in puncto "Porpoising" eine Verbesserung im Vergleich zu den Wintertests fest: "Das ist okay", sagte er seinem Renningenieur nach knapp einer halben Stunde. "Letzte Woche war die Intensität 5/10, jetzt ist es 4/10."

Die Bedingungen waren nicht einfach: "Es war sehr windig", sagt Aston-Martin-Teamchef Mike Krack im Interview mit Sky. "Mit den Böen ist es immer eine Lotterie: Kriegt man eine ab oder nicht? Wir haben aber unser Programm absolviert und sind ganz zufrieden. Mit solchen Bedingungen ist das immer schwierig. Da muss man dann auch schauen, ob es Sinn macht, das zu testen, was man sich vorgenommen hat."

Das erste Freie Training zum Grand Prix von Bahrain lieferte einen Vorgeschmack darauf, wie hart umkämpft die Formel-1-Saison 2024 werden könnte. Am Ende lagen die Top 15 im Bereich von rund einer Sekunde, und mit vier Zehntelsekunden Rückstand war man Achter. Das zeigt, dass im Qualifying womöglich Nuancen einen Unterschied machen könnten.

Hinter den Racing Bulls und den McLarens belegten Fernando Alonso (Aston Martin/+0,324), Verstappen, George Russell (Mercedes/+0,382) und Charles Leclerc (Ferrari/+0,399) die Positionen 5 bis 8. Sergio Perez (Red Bull/+0,544) wurde Zwölfter. Nico Hülkenberg (Haas) landete abgeschlagen auf dem letzten Platz, 5,069 Sekunden hinter Ricciardos Bestzeit.

Wo kann ich Qualifying und Rennen live sehen?

Achtung, Formel-1-Fans: Der Saisonauftakt in Bahrain findet nicht wie gewohnt am Sonntag, sondern schon am Samstag (2. März) statt. Das Rennen startet um 16:00 Uhr, und auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de berichten Kevin Scheuren und Kevin Hermann ab 15:30 Uhr live. Der Live-Kommentar der beiden kann zum Beispiel als alternative Tonspur zum TV-Bild genutzt werden.

Eine ausführliche Analyse des ersten Trainingstags, mit einem Schwerpunkt auf eine Auswertung der Longruns und damit des Kräfteverhältnisses in der Formel 1 2024, findet am Donnerstagabend um 21:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de statt. Die Auswertung der Daten erfolgt dabei mit dem Profitool OneTiming von PACETEQ, das sonst von zahlreichen namhaften Teams im Motorsport für die Datenanalyse genutzt wird.

Wer Qualifying und Rennen (sowie alle anderen Sessions des Wochenendes) live im TV sehen möchte, der sollte sich Freitag um 17:00 Uhr (Beginn Qualifying) und Samstag um 16:00 Uhr (Start Rennen) ins Notizbüchlein schreiben. In Deutschland übertragen den Saisonauftakt sowohl Sky als auch RTL live. (Hier geht's zur TV-Übersicht für den Bahrain-Grand-Prix!)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.