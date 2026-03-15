Erstes Ferrari-Podium für Lewis Hamilton: War das der Durchbruch?

Beim Großer Preis von China 2026 in Shanghai war es endlich soweit: Lewis Hamilton stand erstmals als Ferrari-Pilot auf dem Podium. Für den siebenmaligen Weltmeister, der zu Beginn der Saison 2025 zum Mythos von Ferrari gewechselt war, markiert der Erfolg einen wichtigen Meilenstein - sportlich wie emotional.

Auch Teamchef Frederic Vasseur zieht nach dem Rennen ein positives Fazit. Nach einem schwierigen ersten Jahr sei das Ergebnis ein Zeichen, dass sich die Arbeit auszahlt. "Nehmen wir das Positive vom Wochenende mit. Es ist ein neues Podium für Lewis, das ist wichtig", sagt Vasseur bei Sky. "Ein guter Kampf auf der Strecke, sehr positiv. Ich bin damit sehr zufrieden."

Ein wichtiger Schritt für Hamilton und Ferrari

Auf die Frage, ob das Podium ein Durchbruch für Hamilton im Ferrari sei, antwortet Vasseur klar: "Ja, ich denke, es ist ein wichtiger Schritt. Und der erste Schritt ist immer entscheidend", erklärt Vasseur. "Und ich bin sicher, dass uns das helfen wird, weiter nach vorne zu kommen. Jetzt ist das Ziel klar: Wir wollen zu Mercedes aufschließen."

Dass Hamilton für das 2026er-Auto in die Entwicklung eingebunden war, sieht Vasseur als entscheidenden Faktor. "Er war vor sechs Monaten im Simulator an der Entwicklung beteiligt. Deshalb ist die Situation heute komplett anders als vor einem Jahr."

Der Teamchef will jedoch vermeiden, das Auto einem Fahrer zuzuschreiben: "Ich will nicht sagen, dass das Lewis' Auto ist oder Charles' Auto. Es ist das Auto des Teams." Entscheidend sei vielmehr, dass Hamilton mittlerweile mit allen Bereichen des Rennstalls eng zusammenarbeite.

Integration ins Team zahlt sich aus

Vasseur sieht vor allem menschliche Fortschritte. "Lewis hat seine Beziehung zu jedem Mitglied im Team verbessert", erklärt er. "Ich denke, das ist genau die richtige Richtung für ihn." Gerade bei einem Traditionsrennstall wie Ferrari seien Vertrauen und Kommunikation ein zentraler Bestandteil des Erfolgs.

Die zunehmende Integration zahle sich nun auch auf der Strecke aus. Hamilton wirkte über das Wochenende hinweg konkurrenzfähig, kämpfte aggressiv in der Spitzengruppe und brachte schließlich den Podiumsplatz nach Hause. Im Fahrerlager sorgte das Ergebnis zudem für emotionale Momente - besonders bei Hamiltons früherem Teamchef Toto Wolff.

Wolff: "Einer der schönsten Momente"

Wolff, der Hamilton über ein Jahrzehnt lang bei Mercedes begleitet hatte, zeigt sich nach dem Rennen sichtlich bewegt. "Dieses Podium war für mich persönlich etwas ganz Besonderes", sagt der Österreicher.

Der Mercedes-Teamchef spielte dabei auch auf die Konstellation auf dem Podium an. Neben Hamilton stand der junge Mercedes-Pilot Andrea Kimi Antonelli - betreut von Hamiltons langjährigem Renningenieur Peter "Bono" Bonnington. Auch George Russell war in der Spitzengruppe vertreten.

"Die drei dort oben, mit Bono in der Mitte - er war so lange bei Lewis und arbeitet jetzt mit Kimi", erklärt Wolff. "Er hat großen Anteil daran, dass Kimi heute der Fahrer ist, der er ist." Der Mercedes-Boss wird dabei ungewöhnlich emotional: "Um ehrlich zu sein, es kommt selten vor, dass mich etwas überwältigt. Aber das war so ein Moment."

Ein emotionaler Tag für Hamilton

Für Hamilton selbst bekam das Podium eine zusätzliche persönliche Bedeutung. Das Rennen fand am Muttertag statt - und seine Mutter war in Shanghai vor Ort. "Es ist ein ganz besonderer Tag", sagt der Brite. "Diese Woche war unglaublich. Mit meiner Mutter hierher zu reisen, gemeinsam diese Momente zu erleben - das bedeutet mir sehr viel."

Auch die Unterstützung der Fans in China beeindruckte den Ferrari-Piloten. "Es ist phänomenal zu sehen, wie sie hier auftauchen und mich unterstützen", erklärt Hamilton. Gleichzeitig gratuliert er seinem ehemaligen Team: "Ein großes Glückwunsch an Kimi. Es ist ein Privileg zu sehen, wie er meine Rolle übernimmt und mit einem großartigen Team arbeitet."

Am Ende richtet Hamilton den Blick auf sein neues Team. Das erste Podium sei ein bedeutender Moment in seiner Ferrari-Karriere. "Ein riesiges Dankeschön an Ferrari für mein erstes Podium", sagt der Brite. "Das ist ein großer Moment für mich."