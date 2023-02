"Erstes Gespräch geführt": Verlängert Lewis Hamilton nochmal bei Mercedes?

Audio-Player laden

Mit 38 Jahren ist Lewis Hamilton mittlerweile der zweitälteste Fahrer im Formel-1-Feld. Dennoch denkt der siebenmalige Weltmeister auch nach 16 Saisons in der Königsklasse nicht ans Aufhören. Im Gegenteil: "Ein erstes Gespräch" mit Mercedes über einen neuen Vertrag habe es bereits gegeben, sagt Teamchef Toto Wolff.

"Ich möchte mich aber nicht auf einen Zeitrahmen [für Verhandlungen] festlegen, weil das zu diesem Zeitpunkt weder für ihn noch für uns wichtig ist. Der Vertrag läuft noch ein ganzes Jahr und wir werden den richtigen Zeitpunkt finden", sagte Wolff am Rande der W14-Präsentation.

Harte Verhandlungen zwischen den beiden Parteien sind aber auch nicht nötig. Seit 2013 bilden Hamilton und Wolff in Brackley ein Erfolgsduo. Gemeinsam feierten sie sechs Fahrertitel, acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften und 82 Grand-Prix-Siege. Und es ist nicht das erste Mal, dass beide Seiten Gespräche über eine Verlängerung führen.

Lewis Hamilton und Mercedes: Verträge nicht komplex

"Wir haben in der Vergangenheit schon einige solcher Verträge abgeschlossen, und sie ändern sich von Mal zu Mal nur geringfügig, sodass sie abgesehen von den offensichtlichen Bedingungen normalerweise nicht komplex sind", winkt Wolff ab. Und auch an Hamiltons Fähigkeiten gibt es nicht den Hauch eines Zweifels.

Beim Launch des 2023er Mercedes präsentierte sich der Brite körperlich in Topform. Und sein fahrerisches Können ist unbestritten. Wolff ist aufgefallen: "Er scheint mir in einer großartigen Form zu sein, sehr positiv, motiviert und voller Energie. Vielleicht der Beste, den ich nach diesem Winter in den letzten zehn Jahren gesehen habe."

Erfolgsduo: Lewis Hamilton und Toto Wolff haben viele Siege gefeiert Foto: Motorsport Images

Das Alter scheint keine Rolle zu spielen. Hamilton reiht sich damit in die Liste großer Sport-Legenden ein, die im hohen Alter noch Top-Leistungen erbringen. Dazu gehören Valentino Rossi in der MotoGP, Roger Federer im Tennis oder Ole Einar Björndalen im Biathlon.

Toto Wolff: Tom Brady steht noch mit 45 auf dem Feld

Wolff zieht aber den Vergleich zu einem anderen Superstar: "Ich glaube, dass das Alter von 38 Jahren beim nächsten Vertrag keine Rolle spielt, wenn man sich anschaut, wie Spitzensportler auf der ganzen Welt an die Grenzen gegangen sind. Ich denke an Tom Brady, der 44 oder 45 Jahre alt ist und auf dem Spielfeld steht."

"Was die Vertragssituation angeht, denke ich, dass wir immer gute Lösungen gefunden haben, die seinen Wert für das Team und für den Sport widerspiegeln", gibt sich der Mercedes-Teamchef optimistisch. "Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Mercedes der Ort ist, an dem er sein möchte. Das war also nie ein strittiger Punkt."

Seinen letzten Vertrag bei Mercedes hat Lewis Hamilton 2021 unterschrieben. Damals wurde eine Laufzeit von zwei Jahren vereinbart, der Vertrag endet also nach der Formel-1-Saison 2023. Nach dem umstrittenen Finale 2021 in Abu Dhabi gab es bereits Gerüchte über einen Abschied Hamiltons aus der Königsklasse.

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG F1.