Erstes Training in Suzuka: Nächster Crash von Logan Sargeant!

Nach dem Ferrari-Doppelsieg in Melbourne gilt beim Grand Prix von Japan in Suzuka wieder Max Verstappen im Red Bull als Topfavorit, und diesem Anspruch wurde der Weltmeister zumindest im ersten Freien Training am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit) gerecht. Denn Verstappen sicherte sich in Suzuka die Bestzeit, und zwar vor seinem Teamkollegen Sergio Perez.

Verstappen erzielte auf der anspruchsvollen Fahrerstrecke in Suzuka, die in Form einer Acht angelegt ist, eine Bestzeit von 1:30.056 Minuten und war damit um 0,181 Sekunden schneller als Perez. Dritter wurde Melbourne-Sieger Carlos Sainz (Ferrari/+0,213), der nach seiner Blinddarmoperation eigenen Angaben nach inzwischen wieder zu 100 Prozent fit ist.

Auf den Plätzen 4 und 5 landeten die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton, mit 0,474 beziehungsweise 0,487 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Sechster wurde Charles Leclerc (+0,502) im zweiten Ferrari, Siebter Fernando Alonso (+0,543) im Aston Martin. Alle anderen Fahrer hatten bereits mehr als eine Sekunde Rückstand.

Auch der japanische Lokalmatador Yuki Tsunoda, der mit 1,174 Sekunden Rückstand Neunter wurde. Die Racing Bulls setzten im ersten Training zwei Japaner ein. Neben Tsunoda saß Ayumu Iwasa im zweiten Auto. Iwasa drehte mehr als 20 Runden und belegte mit 2,047 Sekunden Rückstand Platz 16. Im zweiten Freien Training wird dann wieder Daniel Ricciardo fahren.

Wegen Crash: Session zehn Minuten unterbrochen

Das erste Opfer, das Suzuka nach einer halben Stunde abwarf, war Logan Sargeant. Der Williams-Pilot kam ausgangs Kurve 7 "neben die Strecke und blieb voll am Gas, hat's einfach übertrieben", beobachtet ORF-Experte Alexander Wurz. Sargeant wurde nach außen getragen, brachte das Auto im Gras nicht mehr unter Kontrolle und schlug in die Barrieren ein.

"Ein eindeutiger Fahrfehler", analysiert Wurz - was Sargeant gar nicht bestreitet: "Tut mir leid, Mann", funkte er an seinen Renningenieur. Der nächste Rückschlag, nachdem er in Melbourne nicht fahren konnte, weil Williams nach dem Crash von Teamkollege Alexander Albon im Freien Training kein Ersatzchassis parat hatte und das Team im Rennen nur mit einem Auto fahren konnte.

Sargeant fährt in Suzuka übrigens mit Albons repariertem Unfallchassis aus Melbourne, während Albon mit dem eigentlich für Sargeant vorgesehenen Chassis fährt. Der Grund dafür ist, dass es für Williams eigenen Angaben nach ineffizient gewesen wäre, das Rennchassis, das Albon in Melbourne verwendet hat, für Suzuka wieder für Sargeant umzubauen.

Droht Hülkenberg eine Geldstrafe?

Eine Verwarnung gab's für Nico Hülkenberg (13./Haas/+1,902), als er beim Rausfahren aus der Box einem an der Boxenausfahrt stehenden Racing Bull ausweichen musste und dabei über die weiße Begrenzungslinie fuhr. Das ist laut Rennleiter-Notizen nicht erlaubt, weshalb ihm die schwarz-weiße Flagge als Verwarnung gezeigt wurde.

